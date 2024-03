São Paulo sedia Roland-Garros Junior Series: Vagas para Paris em jogo

Em uma verdadeira festa do tênis juvenil, São Paulo volta a ser o cenário do prestigiado Roland-Garros Junior Series by Renault. Entre os dias 3 e 7 de abril, as quadras de saibro da Sociedade Harmonia de Tênis, um clube de renome e agora um Roland-Garros Club exclusivo no Brasil, vibrarão com a energia e o talento de jovens promessas do esporte.

Roland-Garros Junior Series by Renault voltará a São Paulo em abril e dará vagas no principal torneio da categoria em Paris

Pelo segundo ano consecutivo, a capital paulista abraça este torneio fundamental, fruto da colaboração entre entidades influentes como a Federação Francesa de Tênis (FFT), a Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat) e a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Com a presença marcante de Juan Martin Del Potro como embaixador, o evento solidifica sua posição como um dos mais importantes para a categoria no continente.

Evento oferece experiência única e wild cards para o torneio juvenil mais prestigiado do tênis

A experiência promovida não é apenas uma competição; é uma oportunidade de ouro. Amélie Mauresmo, Diretora de Roland-Garros, destaca a importância do evento: “Proporcionamos aos melhores juniores da América Latina uma chance de viver o tênis profissionalmente. Os vencedores não só se destacam aqui mas ganham também um wild card para competir no Roland-Garros Junior em Paris.”

O evento, apoiado principalmente pela Renault, evidencia o compromisso da marca com o tênis juvenil. “Estamos em nosso segundo ano apoiando o Roland-Garros Junior Series, reafirmando nosso compromisso com a democratização e o desenvolvimento do tênis no Brasil,” afirma Aldo Costa, Diretor de Marketing da Renault do Brasil.

O formato do torneio este ano inova ao adotar o sistema Round Robin, garantindo que cada atleta jogue pelo menos três partidas. Esta mudança visa proporcionar mais experiências em quadra e, consequentemente, mais oportunidades para os jovens talentos.

Além do mais, a presença de Del Potro, ícone do tênis mundial, não apenas eleva o nível do torneio mas também serve como uma fonte de inspiração e aconselhamento para os participantes. “O tênis é sobre passar adiante,” comenta Aymeric Labaste, Diretor de Desenvolvimento Internacional da FFT. “Ter Juan Martin conosco novamente é um privilégio e uma grande inspiração para todos.”

O Roland-Garros Junior Series by Renault não é apenas um torneio; é um marco no desenvolvimento do tênis juvenil, oferecendo uma plataforma para que as futuras estrelas do tênis brilhem não só em São Paulo mas também em Paris, e talvez, no mundo inteiro.