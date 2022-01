São Paulo recebe festival de churros e sorvete no Parque Ceret

São mais de 50 opções de pratos doces e salgados para toda a família

A estação mais quente e mais gostosa do ano chegou. O verão trouxe uma onda de calor, mas os paulistas já têm uma ótima opção para se refrescarem. No próximo fim de semana, dia 15 e 16 de janeiro, o Parque Ceret vai receber um festival de churros e sorvete. O evento acontece das 10h às 21h e a entrada é gratuita.

Como o 6º país que mais consome sorvete no mundo, sendo cerca de 5,5 litros anualmente para cada pessoa, é claro que a maior cidade do Brasil não poderá deixar de fazer um festival dedicado a sobremesa. Além dela, haverá também churros para quem ama esse doce diferente e delicioso.

Entre as opções geladinhas, estão o sorvete de churros, massa como frutas vermelhas, trufado, napolitano, sorvete italiano e milk-shakes de sereia e dinossauro

O evento contará com mais de 10 expositores de churros e sorvetes com opções a partir de R$8. Haverá churros integrais, gourmets, com sabores diferenciados, como torta de limão, fondue, entre outros. Também haverá sorvetes diferentes, como sorvete de churros, com massa de frutas vermelhas, trufado, sorvete italiano, milkshake e muito mais.

O churros – iguaria muito gostosa e versátil-, tem sua origem bastante diversa, já que pode ter surgido na China, Portugal e/ou Espanha

Para a criançada aproveitar ainda mais essa experiência, o evento contará com um parque inflável com mais de 30 metros quadrados, além de cama elástica, tiro ao alvo e pescaria. Para os papais que quiserem comer algo salgado haverá uma praça de alimentação com comidas variadas. No total, são mais de 50 opções e pratos doces e salgados para agradar toda a família no festival.

Os churros poderão ser encontrados nos mais variados formatos, como o tradicional com recheio de doce de leite, churros integrais, opções gourmet, sabor torta de limão, fondue de churros e o espanhol com massa de cacau

Serviço:

Festival Churros e Sorvete

Endereço: R. Canuto Abreu, s/n – Jardim Anália Franco.

Data: 15 e 16 de janeiro de 2022

Horário: 10 às 21h.