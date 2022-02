São Paulo investirá R$5,5 milhões em programa de internacionalização da economia criativa – Saiba como participar

Podem participar do programa empresas e instituições culturais

O Governo de São Paulo acaba de lançar o “CreativeSP” em parceria com as secretarias de Cultura e Economia Criativa, Relações Internacionais e InvestSP. O projeto é um Programa de Internacionalização da Economia Criativa de São Paulo, que visa ajudar na internacionalização de empresas e instituições culturais de todas as regiões do Estado.



Ao todo, serão investidos R$5,5 milhões para 10 missões e 11 eventos setoriais estratégicos internacionais, que acontecerão ao longo de 2022. A primeira missão será no Texas, Estados Unidos, do dia 11 a 20 de março. O evento será o South by Southwest (SXSW), conjunto de festivais de cinema, música e tecnologia.

Sérgio Sá Leitão é jornalista e gestor cultural. Ele já foi Ministro da Cultura, diretor da Ancine, presidente da RioFilme e chefe de gabinete de Gilberto Gil no Ministério da Cultura



“Faremos dez missões empresariais para onze eventos e ressalto que nós estamos abrindo a participação tanto para empresas, pessoas jurídicas com fins lucrativos, quanto para instituições sem fins lucrativos, mas que também têm atuação internacional, atraem eventos e projetos e contribuem para o desenvolvimento da economia criativa do Estado”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio Sá Leitão.

Gustavo Junqueira assumiu a presidência da InvestSP com a missão de expandir a presença internacional da agência paulista de promoção de investimentos e aumentar o número de projetos atraídos para São Paulo



As viagens e eventos que acontecerão no projeto são importantes para garantir oportunidade das empresas e instituições expandirem para o mercado externo, com possibilidade de importar e exportar produtos ou serviços. Também é necessário para catalisar investimentos para os segmentos culturais e contribuir para a consolidação internacional da imagem do Estado como polo de excelência e diversidade no setor.

Gustavo afirma que o governado de João Doria inovou e abriu escritórios comerciais em vários países



“São Paulo é uma potência e trabalhamos para dar os mecanismos para que essa cultura, inovação e economia criativa possam ser conhecidas pelo mundo todo”, disse Gustavo Junqueira, presidente da InvestSP. “O governador João Doria inovou e abriu escritórios comerciais na China (Xangai), nos Emirados Árabes (Dubai), na Alemanha (Munique) e nos Estados Unidos (Nova York).”

Os participantes do projeto poderão ter um reembolso de até U$4 mil em despesas elegíveis e acesso a ações de capacitação e consultoria



Para participar, a empresa ou instituição deve ter sede em São Paulo e precisa apresentar um histórico da organização e do representante que participará da missão, que é um texto sobre o objetivo e como o projeto pode contribuir para as atividades da organização, além de outro falando sobre a estratégia internacional e as metas que querem atingir na área. Se houver mais de 10 inscrições, uma comissão fará a avaliação de acordo com os textos encaminhados.