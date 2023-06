São Paulo Fashion Week: Influenciadora, Juliana Bacellar lista os melhores looks do evento

Juliana Bacellar, referência no mundo da moda, fala sobre as principais tendências usadas na 55° edição do SPFW

O São Paulo Fashion Week, um dos eventos de moda mais importantes do mundo, chegou a sua 55° edição no mês de maio. O evento trouxe trouxe a ressignificação e origem nas passarelas e levou à provocação de que somos e a união dentro do coletivo humano criativo.

Vencedora de prêmios no mercado da moda e referência, Juliana Bacellar apontou quais foram os alguns dos melhores looks que passaram pela cidade de São Paulo. Juliana aponta Manoel Soares como um dos mais bem vestidos. “O apresentador apostou em um look simples com blusa preta e calça branca. Porém, o pano quadriculado no pescoço trouxe identidade para ele”, diz ela.

Outro ex-BBB também está na lista de Juliana Bacellar. “Fred Nicácio sempre traz roupas com referências afrodescendentes em suas roupas. Ele diz quem ele é através da roupa. Desta vez, o cinto de cordinha branca e detalhes fizeram toda a diferença. Ele estava de camiseta bege, calça bege e o cintinho”, diz a influenciadora.

Juliana diz que as estampas florais continuam com tudo em 2023 e a ex-BBB Tina Calamba trouxe a peça de forma fina e elegante. “Tina trouxe uma estampa com flores em uma look que trazia um vestido com gola solo no pescoço e para completar, um casaco todo floral. Ela tem muita autenticidade no que veste e vimos isso desde o BBB. Ela levou elegância e fineza”, completou Juliana Bacellar.