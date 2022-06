São João da Thay: Jordanna Maia, Isabele Temoteo e outras celebridades marcam presença no evento

A festa beneficente em prol da Unicef Brasil reuniu um público animado, shows e diversas personalidades, em homenagem à cultura tradicional do Maranhão

Em sua quarta edição, o São João da Thay recebeu milhares de pessoas no Multicenter Sebrae, na noite de terça-feira (28), em São Luís/MA. Fechando com chave de ouro o mês de junho, o evento, promovido pela apresentadora, atriz e influencer digital Thaynara OG, contou com a participação de diversas personalidades e shows animados.

As apresentações tiveram início por volta das 20h30, com a poesia de Bráulio Bessa. Também subiram ao palco a cantora Lucy Alves, interpretando grandes sucessos do forró; Juliette, que trouxe clássicos de Luiz Gonzaga e Elba Ramalho; Companhia Barrica, com o som tradicional em homenagem ao Maranhão; Felipe Araújo, que cantou seus maiores sucessos; Matutos do Rei, que dividiu palco com Flávia Bittencourt; Zé Felipe, com músicas do seu repertório e hits de outros artistas e, para fechar a noite, Gloria Groove, além outros artistas.

Quem também marcou presença na festividade foram as influenciadoras digitais Jordanna Maia, Isabele Temoteo, esposa de Xand Avião, Camila Loures, Pequena Lo, Jordanna Maia, Lore Improta e outras, além dos ex-participantes do BBB Rafa Kalimann, Thelminha, Babu Santana e Linn da Quebrada.

“Gente, Jordanna Maia aqui. É um prazer pra mim prestigiar a Thay. Nós somos vizinhas, eu sou do Pará e ela do Maranhão, estamos conectadas. Meu primeiro São João da Thay!”, declara a influencer durante a festa.

Isabele Temoteo também deixou um recadinho para a anfitriã da noite em seu perfil no Instagram. “As mulheres no comando com força, sensibilidade, sabedoria e aquele borogodó que só a gente tem! Parabéns Thaynara OG, a sua luz nos ilumina, o seu sucesso nos deixa cheias de orgulho! Who run the world?! GIRLS!!!”.

Durante uma brincadeira no palco, com Rafa Kalimann, Lore Improta, Lucy Alves e a anfitriã do arraiá, a influenciadora Gessica Kayane aproveitou para agradecer o apoio e visibilidade de Thayane OG no início da sua carreira e fez uma doação de R$100 mil reais para o evento, que será revertida para a Unicef Brasil, instituição na qual Thay atua como embaixadora.

“E aí meu povo lindo, eu quero agradecer demais, estar aqui nesse evento maravilhoso, e agradecer a Thaynara, por ter sido uma pessoa que me chamou quando eu tinha 300 mil seguidores. Você me viu quando poucos me viam, poucos me abriam oportunidade e você me deu uma oportunidade desse tamanho. Você é luz na vida das pessoas, continue sendo essa pessoa do bem que você é!”, diz GKAY durante o evento.

A anfitriã brilhou durante a festa, vestindo três looks em homenagem ao São João, e subiu ao palco diversas vezes para interagir com o público animado, inclusive para se apresentar junto a dançarinas, o que deixou os fãs ainda mais alvoroçados.

Rafa Kalimann interage com crianças convidadas da Unicef Brasil

Em sua conta no Instagram, Thaynara OG interagiu com os seguidores, deixando um recado em sua última postagem. “E aí o que acharam das produções? BABADO né?! Obrigado a todos pelo carinho, pela parceria. Tá tudo muito lindo”.