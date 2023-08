Sandra Primo na Tok&Stok: Workshop gratuito para uma casa impecável

Transforme sua casa com dicas de organização e conforto

No dia 19 de agosto, a renomada marca de móveis e decoração, Tok&Stok, traz um evento imperdível para os amantes da organização e da decoração de interiores na cidade de Brasília. Em parceria com a personal organizer de renome, Sandra Primo, a empresa promoverá um workshop que visa inspirar e guiar os participantes na busca por ambientes bem organizados e confortáveis, especialmente em espaços pequenos com medidas de 3,5m².

Confira as dicas incríveis da expert para espaços pequenos

A ação é parte da campanha “Casa Organizada” lançada pela Tok&Stok, que visa ajudar as pessoas a transformarem seus lares em espaços funcionais e aconchegantes. O workshop acontecerá na loja da Tok&Stok na cidade, e promete uma tarde cheia de insights valiosos e dicas práticas para otimizar cada cômodo.

O circuito preparado para o evento abrangerá diversas áreas da casa, incluindo sala de estar, escritórios, quarto infantil, lavanderia, closet e sala de jantar. Afinal, a organização não se limita a um único ambiente, mas sim a todos os espaços onde vivemos e convivemos diariamente.

Pequeno Espaço, Grande Organização! Participe do Workshop da Tok&Stok

A personal organizer Sandra Primo, conhecida por sua expertise em organização e design de interiores, conduzirá o workshop, compartilhando suas estratégias e truques para manter ambientes sempre em ordem. O evento terá duração de 1h30, durante a qual os participantes poderão absorver informações valiosas sobre como fazer o melhor uso do espaço disponível, criar soluções inteligentes de armazenamento e adicionar toques decorativos que proporcionem aconchego.

O workshop será realizado no endereço da loja Tok&Stok, localizada em Shin/CA 4 Lote A – Lago Norte. A inscrição é gratuita e pode ser feita através da plataforma Sympla. Aproveite essa oportunidade para revolucionar a maneira como você enxerga e organiza seu lar.

Participe desse evento único e descubra como transformar sua casa em um espaço organizado, funcional e acolhedor. A Tok&Stok e Sandra Primo estão prontos para guiá-lo nessa jornada rumo a um lar mais organizado e confortável.

Serviço | Circuito Casa Organizada

Data: 19 de agosto às 16:00

Duração: 1h30

Endereço: Shin/CA 4 Lote A – Lago Norte

Inscrição: Sympla

Valor: Gratuito