Museu terá semana de visitação gratuita: “Museu de Salesópolis reúne cultura, educação e meio ambiente”

As entradas serão gratuitas no dia 28 de fevereiro

Conhecimento é sempre bom, principalmente quando chega de forma divertida e interessante de aprender. No Museu da Energia de Salesópolis, os visitantes conhecem mais sobre cultura, educação e até meio ambiente. Para garantir a manutenção do local, há uma taxa simbólica para os visitantes, mas na semana do dia 28 de fevereiro, data em que Salesópolis completa 184 anos, a visita será gratuita.

Salesópolis, cidade onde o Rio Tietê nasce, vai completar 184 anos



Uma das principais atrações do museu é a primeira usina hidrelétrica construída no percurso do Rio Tietê, em funcionamento desde 1911. Até porque a cidade está bem onde o rio começa. O Museu da Energia de Salesópolis também promove constantemente ações com intuito de preservar a história da água e das fontes de energia

“Além do conhecimento que o passeio traz, os visitantes também podem aproveitar a natureza e a paisagem.

O diferencial do Museu de Salesópolis é reunir cultura, educação e meio ambiente. Buscamos mostrar a importância de preservar nossa história e recursos naturais para garantir uma sociedade mais sustentável no futuro”, conta a coordenadora da unidade, Simone Villegas.



Há cachoeiras, natureza e vários lugares que os visitantes adoram parar para apreciar e tirar fotos durante a visita



Além disso, o museu conta também com trilhas em meio a Mata Atlântica com duas áreas expositivas. Tem também o Espaço Energia, onde o visitante conhece diferentes fontes de energia por meio de maquetes, painéis e experimentos interativos. Já o Espaço das Águas, recebe atividades para os temas do saneamento e uso consciente de recursos hídricos.

O museu conta com atividades educativas e culturais, com visitas orientadas e trilhas, tratando de questões sobre energia e meio ambiente

Serviço Museu da Energia de Salesópolis:

Quarta a Sábado – 10h às 17h

Funcionamento da bilheteria: 10h às 16h

Endereço: Estrada dos Freires, km 06 – Freires, Salesópolis, São Paulo

Contato: [email protected]

(11) 4696-1332 / (11) 99115-0020 – Também WhatsApp.

Valores: R$ 4,00 Inteira + R$ 1,00 FUMTUR; R$ 2,00 + R$ 1,00 FUMTUR Meia-entrada; ingresso família: crianças até 07 anos são isentas e os responsáveis pagam Meia-Entrada.

Gratuidade: Sábado + R$ 1,00 FUMTUR