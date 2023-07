Saiba quem é o Dr. Marcos Mendes, o primeiro médico do mundo a tratar a calvície com implantes subcutâneos

Conheça o especialista em transplante capilar que vem transformando a vida de vários brasileiros com tratamentos inovadores para a calvície

A calvície é um distúrbio comum entre os brasileiros e afeta diretamente a autoestima de homens e mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 80% dos homens após os 80 anos sofrem de calvície e 30% das mulheres com mais de 50 anos também podem apresentar alguma experiência com a queda dos fios de forma acentuada.

A calvície é um distúrbio que pode afetar homens e mulheres, a maior incidência é após os 50 anos segundo a SDB

Dr. Marcos Mendes é especialista em transplante capilar e o seu trabalho tem ganhado repercussão mundial devido as técnicas inovadoras que solucionam a calvície. Natural do Maranhão e atualmente morando em São Paulo, ele atende em Alphaville e na cidade do Panamá na América Central.

O médico especialista reafirma que a calvície pode atingir homens e mulheres, mas geralmente, a forma como ambos procuram ajuda, influencia no tipo de tratamento e também no resultado.

“A calvície é genética, ela nao escolhe etnia, idade e sexo. Há uma diferença na procura de ajuda médica para calvície: geralmente as mulheres nos procuram quando já aparecem os primeiros sinais, que o mais comum é a queda de cabelo e com isso ja conseguimos reverter facilmente o quadro. Já os homens eles nos procuram quando o quadro está bem avançado e a principal indicação é a cirurgia de transplante capilar”, compara.

Dr. Marcos Mendes é o primeiro médico do mundo a tratar a calvície com implantes subcutâneos. Crédito da foto: Fabiano Chaves

Dr. Marcos Mendes é o primeiro médico do mundo a aplicar a técnica de implante subcutâneo. O médico especialista explica como funciona: “É uma via que tem 100% de absorção e com isso eu consigo entregar 100% da eficácia das medicações. O implante subcutâneo é um dispositivo que é inserido no tecido subcutâneo e todos os dias é liberado uma quantidade diretamente na corrente sanguínea”, desenvolve.

O Dr. Marcos Mendes também explica como funciona a Nano Infusão de medicamentos no couro cabeludo: “São vários ativos, uma mescla de medicamentos onde através de um aparelho entregamos a medicação no bulbo capilar (na raiz do cabelo). Está indicado para quase todos os casos de alopécia”, ressalta.