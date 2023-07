Saiba quem é Marcio Barreiro, o empreendedor que lançou a tendência de Rooftop na capital do país

O empresário construiu o Doma Rooftop, o primeiro de Brasília e foi um case de sucesso no período pós-pandemia

Imagine apreciar um bom drink, comer bem e tudo isso enquanto assiste o melhor pôr-do-sol de Brasília? Essa é a proposta do Doma Rooftop, com localização privilegiada na Orla da Concha Acústica. Inaugurado em 2019, esse foi o primeiro Rooftop do Distrito Federal e é, até hoje, o maior deles.

Marcio Barreiro, idealizador do Doma Rooftop, conta que o local tem inspiração italiana

Marcio Barreiro, natural do Rio de Janeiro e apaixonado pelo lago Paranoá, é o idealizador do empreendimento. Formado em administração e com experiência na área de Petróleo, Márcio conta como surgiu a ideia de criar o Doma. “O que me fez gostar de morar em Brasilia, foi justamente morar perto do lago e sempre achei o lago mal aproveitado aqui. Eu via esse espaço, que na época não era utilizado, e já estava namorando ele”, introduz.

“Enquanto eu fazia uma viagem por alguns países, entre eles Grécia e com destino final na Itália, eu conheci o Terrezza Aperol em Milão. Gostei bastante e me veio esse insight que Brasília ainda não tinha nenhum Rooftop”, continua.

Com ambiente agradável e espaços arejados , o Doma Rooftop foi um case de sucesso no período pós-pandemia

Marcio Barreiro não deixou essa ideia ficar apenas como um sonho europeu, e logo lembrou daquele local com a vista belíssimo do lago. “Entrei em contato com o proprietário, aluguei o espaço e inicialmente eu realizava eventos por lá. Até que comecei uma parceria com o renomado chef Paulo Tarso e vi que funcionava melhor como um restaurante, foi aí que criei o Doma”, se orgulha.

Dedicação. Essa é a palavra que melhor define a trajetória do empreendedor Marcio Ribeiro, que saiu do cargo na Petrobras para se dedicar integralmente ao seu mais novo negócio. O resultado desse empenho, vemos claramente no período pós-pandemia.

Enquanto muitos negócios, infelizmente, tiveram que fechar as portas durante o período crítico da pandemia, com o na época recém-inaugurado Doma Rooftop, foi exatamente o contrário. “Estava todo mundo procurando locais mais arejados e agradáveis para poder voltar a sair com mais segurança. O Doma se encaixou perfeitamente nessa proposta, foi um verdadeiro ‘boom’, a gente precisava até organizar filas do lado de fora para manter o distanciamento”, relata o empreendedor.