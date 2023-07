Saiba quem é Khira, cantora que encanta o público com sua expressão multiartística

Além de cantora, Khira é uma artista completa: diretora, compositora, produtora e roteirista

Khira, uma cantora talentosa, compositora, produtora audiovisual, diretora e roteirista, está emergindo como uma figura influente na indústria musical. Sua jornada começou cantando com amigos em casa, onde sua voz cativante e presença magnética receberam elogios entusiasmados. Esse apoio inicial plantou uma semente em seu coração e a motivou a buscar uma carreira profissional na música.

Entre os singles de Khira está “Fora da Lei”, com produção de Caio Passos

Embora enfrentasse desafios financeiros e a falta de um empresário ou investidor para realizar sua visão artística, Khira não desistiu. Ela montou uma equipe dedicada para lançar seu primeiro single, buscando parcerias e profissionais que acreditassem em seu potencial, mesmo sem recursos para remunerá-los. Sua perseverança foi recompensada quando ela impressionou o público em seu primeiro show, encantando a todos com sua voz marcante e carisma cativante.

Conheça a história de Khira, uma artista completa que está encantando o público

Durante a pandemia, quando a incerteza dominava o mundo, Khira decidiu investir em sua qualificação, expandindo suas habilidades além da música. Ela priorizou adquirir conhecimento em várias áreas relacionadas à carreira musical, como roteiro, direção, composição e gerenciamento artístico. Essa dedicação permitiu que ela se tornasse uma empresária completa, com controle total sobre sua imagem e ações que refletem sua arte autêntica.

Com dez singles já finalizados, Khira pretende lançar em audiovisual

Com dez singles já produzidos e prontos para o lançamento, Khira almeja apresentar suas músicas em formato audiovisual. Ela acredita na força da imagem combinada com a música, acreditando que essa abordagem poderosa pode impactar as pessoas em todos os aspectos. Khira busca não apenas mostrar sua voz, mas também promover a representatividade feminina e o empoderamento corporal, lutando contra o machismo e dando espaço à voz e à linguagem corporal das mulheres.

Recentemente, Khira recebeu convites para participar de dois projetos musicais de grande visibilidade no mercado. Ela estará presente no DVD Covers Brasil, onde três de suas músicas autorais serão gravadas e produzidas. Além disso, ela foi selecionada para o projeto Made in Brasa, dirigido por Jenner Melo, onde sua música autoral será produzida e divulgada pelos canais Made in Brasa (Sonora).

A história de Khira é marcada por obstáculos superados e determinação inabalável. Ela sempre sonhou em fazer a diferença no mundo, apesar das desaprovações familiares e da falta de recursos. Sua experiência pessoal e suas vivências servem como inspiração em sua arte, incentivando outras mulheres a seguirem seus sonhos sem medo de julgamentos.

Khira incorpora sensualidade e magia em sua expressão artística, mantendo-se autêntica e real. A música é o eixo central de sua vida, permitindo que ela transmita sua mensagem de empoderamento e fortalecimento feminino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora seu conteúdo musical não esteja disponível no Instagram atualmente, Khira está construindo uma imagem visual impactante para aguçar a curiosidade de seu público e atrair investimentos para divulgação. Ela já está trabalhando em um videoclipe para sua música autoral “Fora da lei”, que conta com a produção de Caio Passos e a direção, produção artística, figurino e roteiro criados pela própria cantora.

Khira também expandiu seus horizontes além da música, empreendendo com sua marca Use Ava Store. A perfumaria manual se tornou uma de suas grandes paixões, e sua marca se tornou uma referência em produtos afrodisíacos em São Paulo. Com clientes satisfeitos em várias cidades do Brasil, incluindo Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo, Khira planeja expandir nacionalmente a marca, levando o poder dos afrodisíacos da Use Ava Store para um público ainda maior.

A jornada de Khira é inspiradora, e ela continua a trilhar seu caminho com determinação e autenticidade. Sua música e sua presença impactam as pessoas, incentivando-as a abraçar sua própria individualidade e seguir seus sonhos, independentemente dos obstáculos que possam surgir.