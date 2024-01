Saiba qual é o modelo ideal de véu para noiva minimalista

Designer Silvia Fregonese explica como combinar a peça com vestidos de modelagens mais retas

Uma das fortes tendências que regem a moda noiva em 2024 é, sem dúvidas, o minimalismo. Linhas retas, simplicidade e elegância são características marcantes do estilo, que apesar do nome, não tem nada de comum. “Vestidos de noiva com modelagens minimalistas ressaltam tecidos de qualidade e cortes impecáveis, além de valorizarem a beleza da noiva”, comenta Silvia Fregonese, designer e proprietária do Atelier Silvia Fregonese, que já atendeu mais de 10 mil clientes em quase 15 anos de história. Mas a dúvida que fica é: como escolher o véu para combinar com um vestido minimalista?

“Vestidos mais lisos e com modelagens mais retas dão espaço a véus mais trabalhados e imponentes, que valorizam a noiva sem pesar na produção final”, explica Silvia. A peça, que normalmente é confeccionada em tule para trazer leveza e delicadeza à produção, pode ser ornamentada de diversas formas de acordo com a personalidade da noiva.

Segundo a designer, “vestidos minimalistas abrem um leque de possibilidades para o véu: bordados com pérolas, rendas trabalhadas de diferentes formas e aplicações em 3D, como pétalas e folhas em alto relevo, que criam uma ilusão de volume e trazem um detalhe a mais para a peça”.

Já para noivas que desejam seguir o estilo minimalista também no véu, Silvia recomenda que a peça seja feita em tule de seda. “Sempre recomendamos que os véus no estilo “clean” sejam confeccionados em tule de seda, por ser um tecido com caimento leve e elegante. O tule pode ser liso ou com aplicação de glitter, que dá um leve brilho à peça”, complementa a estilista.

Em relação ao comprimento, o padrão normalmente trabalhado é de um véu 3,5 metros mais longo que a cauda do vestido. “Um véu alongado deixa a produção equilibrada e ao mesmo tempo imponente”, completa.