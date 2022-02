Saiba quais são os benefícios de usar meias de compressão durante a gestação

Entenda como o produto pode auxiliar durante a gestação, evitando inchaços e a má circulação nas pernas

Para muitas mamães e futuras mamães, a gravidez é um momento mágico em suas vidas, ver a barriga crescendo e escutar o coraçãozinho do bebê é uma sensação única e muito especial.

Ao longo da gestação, o corpo passa por diversas transformações que podem ser desconfortáveis e até vir acompanhada de dores nas pernas e pés, causadas por varizes ou má circulação sanguínea. A partir do segundo trimestre, grande parte das gestantes costumam sentir inchaços e desconfortos com problemas de circulação. Mas é possível amenizar esses sintomas com o uso de meias de compressão graduada específicas para gestantes.

As meias de compressão possuem diversos benefícios e são fundamentais para quem sofre com edemas. Para as gestantes, não é diferente, ela previne o inchaço e trombose nas pernas e pés, melhorando a circulação sanguínea e evitando dores na região. Além de amenizar os desconfortos, a melhora da circulação sanguínea auxilia a reduzir o aumento dos batimentos cardíacos do bebê e da mãe durante a gravidez.

Pensando nisso a SIGVARIS GROUP, empresa global com soluções inovadoras e de alta qualidade em terapia de compressão médica, desenvolveu duas linhas voltadas para Maternidade: Prevenção Audace e Conforto Select Comfort Premium, que além de evitar inchaços e dores, garantem mais conforto nas pernas, diminuindo a sensação de peso e fadiga. O seu uso é recomendado desde o início da gravidez para prevenir doenças venosas, mas é sempre importante consultar o seu médico para saber qual é a melhor opção para você.