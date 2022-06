Saiba quais são os artistas recém-solteiros que estão bombando no tinder

O gosto musical está entre os principais interesses dos usuários do aplicativo de relacionamento

Sabemos que quando o assunto é romance, não há nada melhor (e mais democrático) do que músicas, afinal, elas podem embalar romances ou até nos dar força para os momentos de coração partido. Além disso, uma playlist diz muito sobre uma pessoa. Não à toa, membros do Tinder adoram exibir seus artistas favoritos nas suas bios.

Com shows marcados para o Brasil ainda esse ano, Dua Lipa está na lista de preferidos dos usuários do Tinder

A música é o segundo interesse mais popular entre os membros do aplicativo. E, juntando música com o período de possibilidades que é a solteirice, investigamos quais cantores recém-solteiros são os mais amados do tinder no momento. Este é o ranking dos artistas mais citados em bios, espaço reservado para definir sua personalidade e interesses de forma resumida:

Camila Cabello e Shawn Mendes não são mais um casal, mas ambos continuam juntos na lista de preferência dos usuários do tinder