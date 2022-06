Saiba quais são as preferências musicais de Anitta, Juliette, Zé Felipe e Larissa Manoela

O Spotify lançou uma ferramenta para os fãs descobrirem os gostos musicais dos artistas

Já imaginou você descobrir quais músicas você e o seu ídolo amam em comum? Isso parece só ser possível durante um encontro com seu artista preferido ou lendo uma revista, não é?! Hoje, isso é possível com a ferramenta “Match” do Spotify, que permite combinar playlists e descobrir compatibilidade musical dos usuários com os artistas.

Atualizada diariamente, “Match” é uma maneira fácil e instantânea de se conectar, tornando as experiências de áudio compartilhadas quase tão simples como apertar o play



Essa é uma nova oportunidade e experiência que te deixará ainda mais pertinho do seu ídolo. O que antes era inimaginável, hoje é real. O “Match” conta com recursos de personalização e a funcionalidade da playlist colaborativa para criar uma playlist compartilhada, onde você vai encontrar músicas que você e seu ídolo gostam.

Você pode convidar até 10 amigos para fazerem parte da playlist compartilhada em um “match”



Agora, você pode dar um “match” com a Anitta, Juliette, Larissa Manoela, Zé Felipe, MC Ryan, Melody e vários outros artistas. Há também os internacionais, como BTS, Charli XCX, Megan Thee Stallion, Diplo, entre outros. Além de gerar as músicas em comum, a ferramenta também mostra um card com a porcentagem da compatibilidade musical, o que pode ser compartilhado nas redes sociais.

Após dar “match” com o seu ídolo, você também recebe um card com a porcentagem da compatibilidade musical entre vocês



Além de criar o “match” com o seu ídolo, você também pode fazer isso com os seus amigos, podendo juntar até 10 pessoas em uma mesma playlist. Basta acessar a aba de “buscar” no aplicativo e ir na seção “Feito para você”. Lá, você vai encontrar o “Criar um Match”, onde poderá convidar os amigos.