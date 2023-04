Saiba quais são as músicas mais tocadas de Cazuza hoje no Brasil

Cazuza faria 65 anos nesta terça-feira, 4 de abril, e recebe homenagem de Ecad com levantamento sobre o seu legado musical

Cazuza é apontado como um dos ícones da Música Popular Brasileira (MPB). Apesar de sua partida precoce há mais de 30 anos, suas canções continuam influenciando as novas gerações. Para resgatar o seu legado musical, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou que o artista completaria 65 anos, neste dia 4 de abril, para fazer um levantamento sobre os seus dados musicais cadastrados na gestão coletiva no Brasil.

Cazuza completaria 65 anos nesta terça-feira, 4 de abril

Crédito: Reprodução Instagram Cazuza Oficial

Cazuza foi cantor, compositor e poeta, e tem 230 obras musicais e 272 gravações. Suas obras musicais são as composições deixadas por ele, contendo letra e/ou melodia. Já as suas gravações são os registros que deixou de obras musicais que estão disponibilizadas ao público no formato digital, que podem ser ouvidas nas diferentes plataformas, ou no formato físico, como nos DVDs e CDs.



“Codinome beija-flor” é a música de sua autoria que tem mais regravações cadastradas até o momento. Já “Exagerado” foi a sua canção mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública de música. Outra curiosidade sobre Cazuza é que seu parceiro Frejat, com quem integrou a banda de rock Barão Vermelho e compôs grandes sucessos, foi o intérprete que mais gravou suas músicas.

Ecad divulga lista de músicas do Cazuza mais tocadas no Brasil

Crédito: Divulgação Ecad



Cazuza foi o nome artístico de Agenor de Miranda Araújo Neto, que nasceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de abril de 1958, e nos deixou no dia 7 de julho de 1990, de choque séptico causado pela Aids. Seus direitos autorais de execução pública são garantidos pela lei federal 9.610/98, que determina que os herdeiros recebam os rendimentos por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias).

É importante destacar também que, Cazuza recebe seus direitos autorais porque, além de continuar filiado à gestão coletiva da música no Brasil, os canais e espaços que utilizam músicas, como rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva, pagam pelo licenciamento musical. Se não houvesse o pagamento dos direitos autorais, compositores e artistas não poderiam receber os valores por suas músicas.

Ranking das músicas de autoria de Cazuza mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina):

Posição Música Autores

1 Exagerado Cazuza / Ezequiel Neves / Leoni

2 Malandragem Cazuza / Frejat

3 Bete balanço Cazuza / Frejat

4 Codinome beija-flor Reinaldo Arias / Cazuza / Ezequiel Neves

5 Pro dia nascer feliz Cazuza / Frejat

6 O tempo não para Cazuza / Arnaldo Brandão

7 Faz parte do meu show Cazuza / Renato Ladeira

8 Maior abandonado Cazuza / Frejat

9 Preciso dizer que te amo Cazuza / Bebel Gilberto / Dé Palmeira

10 Ideologia Cazuza / Frejat

Ranking das músicas de autoria de Cazuza mais regravadas:

Posição Música Autores

1 Codinome beija-flor Reinaldo Arias / Cazuza / Ezequiel Neves

2 Exagerado Cazuza / Ezequiel Neves / Leoni

Pro dia nascer feliz Cazuza / Frejat

3 Bete balanço Cazuza / Frejat

4 Brasil Nilo Romero / Cazuza / George Israel

5 Malandragem Cazuza / Frejat

6 O tempo não para Cazuza / Arnaldo Brandão

7 Faz parte do meu show Cazuza / Renato Ladeira

8 Por que a gente é assim Ezequiel Neves / Cazuza / Frejat

9 Preciso dizer que te amo Cazuza / Bebel Gilberto / Dé Palmeira

10 Todo o amor que houver nessa vida Cazuza / Frejat