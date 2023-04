Saiba quais são as cinco cidades com os salários mais altos da Itália

Canal “Coisas que eu sei” divulgou pesquisa realizada em todas as cidades italianas

Já pensou em morar na Itália? Quem cidade escolheria? Que tal uma que tenha um dos salários mais altos do país? Se gostou da ideia, saiba quais são as cinco cidades italianas com o maior salário anual.

Os dados foram levantados entre 2019 e 2021 em uma pesquisa do Centro de Estudos da Câmara de Comércio Guglielmo Tagliacarne e divulgadas em um vídeo apresentado por Priscila Menezes no canal “Coisas que eu sei” no YouTube. Os números revelam que os salários aumentaram, em média, 301 euros, mas 22 cidades perderam 312 euros de salário médio no período, entre elas as famosas Veneza e Florença. As que tiveram maior aumento da média salarial nos três anos avaliados foram Milão, Parma e Savoia, com mais de 1.000 euros de acréscimo.



Segundo a pesquisa, a cidade com maior salário anual na Itália é Milão, que vem seguida por Bolzano, Bologna, Parma e Roma. Todas essas cidades têm alto padrão de vida, o que aumenta o custo de vida nestes locais.

Milão lidera o ranking com grande vantagem sobre a segunda colocada Crédito: Dicas da Itália Bolzano é a menor entre as cidades que lideram a lista de maiores salários Crédito: Euro Dicas Bologna de destaca pelas estruturas medievais e renascentistas Crédito: Dicas da Itália



Saiba mais sobre cada uma das cidades com maior salário da Itália

1º – Milão: 30.464,86 euros/ano

Localizada na Lombardia, no norte da Itália, é uma capital mundial da moda e do design. Cidade da bolsa de valores nacional, trata-se de um centro financeiro também conhecido pelas suas lojas e pelos seus restaurantes sofisticados. É também a maior cidade industrial da Itália. A catedral Gothic Duomo di Milano e o convento Santa Maria delle Grazie, onde está o mural de Leonardo da Vinci “A Última Ceia” são destaques para turistas. Atualmente a cidade tem 1,3 milhão de pessoas.

Priscila Menezes e o canal Coisas que eu sei trazem detalhes sobre a Itália Crédito: Reprodução YouTube Roma, a capital do país, conta com o turismo para fortalecer a economia Crédito: Melhores Destinos Parma é conhecida mundialmente pelo queijo parmesão e pelo presunto de Parma Crédito: Dicas da Itália



2º Bolzano: 18.942,08 euros/ano

A cidade ganhou o título de melhor qualidade de vida da Itália. Localizada no extremo norte do país, é rodeada por montanhas. A indústria e o comércio são as áreas com maior número de vagas de empregos. Entre suas atrações turísticas estão o Castelo Roncolo, a Bolzano Cathedral e o Museu de Arte Sacra. Atualmente a cidade tem 101 mil habitantes.



3º Bologna: 18.628,65 euros/ano

É a capital histórica da região de Emília-Romanha, no norte da Itália. A cidade se destaca pela Piazza Maggiore, cercada por colunas em arco, além de cafés e estruturas medievais e renascentistas, como a Fonte de Netuno, Basílica de São Petrônio e as torres inclinadas de Asinelli e Garisenda. Possui e economicamente conta com a produção agrícola, de aço, química e alimentar. Atualmente sua população é de 388 mil pessoas.



4º Parma: 18.175,33 euros/ano

É uma das cidades mais importantes para a economia do norte italiano, quase toda industrial. Além disso, é uma cidade universitária conhecida por seu célebre queijo parmesão e pelo presunto de Parma. A Catedral de Parma pintada com frescos e o batistério em mármore rosa são marcantes para quem a visita, assim como a Galleria Nazionale, que reúne uma grande coleção de obras de arte. Atualmente tem uma população de 194 mil habitantes.

5º Roma: 17.774,30 euros/ano

A capital do país. Roma é uma cidade cosmopolita com quase 3.000 anos de arte, arquitetura e cultura. Ruínas antigas como o Fórum e o Coliseu são dos grandes atrativos, assim como a Cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, onde está a Basílica de São Pedro. Sua economia baseia-se fundamentalmente em duas atividades: a administrativa e a turística e sua população é de 2,8 milhões de habitantes.