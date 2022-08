Saiba porque empresas Eco Flame Garden liderada por jovens empresários estão se unindo a causas sociais

Nova geração do empresariado brasileiro promete redefinir o papel das empresas dentro da sociedade

Que o mundo vem mudando todo mundo sabe. Mas o que nós estamos fazendo para mudar o mundo? Essa é a pergunta que muitos empresários da nova geração vêm fazendo dentro de seus ecossistemas corporativos. Com um pensamento e uma visão de negócios totalmente diferente, esses jovens empreendedores enxergam no trabalho, uma forma de contribuir para um mundo melhor e uma sociedade mais desenvolvida. Para eles, o papel das empresas perante a comunidade precisa ser mais ativo e, de fato, fazer a diferença. Fundador de uma das empresas símbolo desse movimento, Mateus Ferrareto, acredita que dar o exemplo é algo imprescindível:

“Ajudar é um dever de cada um, porém, acredito que nós enquanto empresa e como empreendedores, precisamos dar o exemplo. Somos nós que devemos dar o primeiro passo e encorajar as pessoas, afinal, precisamos ser um espelho para a sociedade. Temos consciência de que não seremos nós ou a nossa empresa que mudará o mundo, mas esperamos que com ações como essa possamos inspirar outras empresas e outras pessoas a realizarem pequenas ações, gerando um então um ecossistema onde todos possam ajudar um pouco mais”, afirma Ferrareto.

Criado em 2014, o Projeto SP Invisível surgiu através da iniciativa de dois jovens pertencentes a uma igreja batista de São Paulo. O projeto, que começou apenas fotografando e contando as histórias dessas pessoas em situação de rua, cresceu, amadureceu, e começou a promover ações extremamente significativas e que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas: “A gente não ficou satisfeito e decidimos não apenas contar essas histórias, mas também, ajudar essas pessoas em situação de rua”, afirma André Soler, um dos fundadores da ONG.

Dentre tais ações, a que mais se destaca é, sem dúvida nenhuma, o Inverno Invisível, onde kits de inverno contendo cobertores, agasalhos, luvas e toucas, são distribuídos a população de rua paulistana para que a mesma tenha condição de resistir às baixíssimas temperaturas da capital durante o inverno:

“O frio já acabou com muitas vidas em São Paulo, mas quando nós fazemos essa demonstração de cuidado com as pessoas em situação de rua, nós não estamos apenas transformando a vida delas através do cuidado, mas também salvando essas vidas”, conclui André.

Engajados em questões sociais e ambientais, apoiando e promovendo inúmeras parcerias com projetos e causas de extrema importância, Rubens Stuque (27 anos) e Mateus Ferrareto (25 anos) são dois jovens empreendedores do interior paulista que, ao se sentirem tocados pelo trabalho realizado pela SP Invisível, decidiram contribuir e fazer parte do projeto. Fundadores da Eco Flame Garden, empresa brasileira que, em pouco mais de um ano de existência, virou referência no segmento de lifestyle e móveis outdoor, Rubens e Mateus são parte da nova geração do empresariado brasileiro que vem redefinindo o papel das empresas dentro da sociedade. Apoiados em um modelo de gestão moderno e empenhados na construção de uma cultura de responsabilidade social e ambiental, a dupla almeja transformar seus produtos em causas, de modo que cada um deles possa contribuir com um projeto diferente, assim como foi com a SP Invisível. A parceria entre a empresa e a ONG foi um casamento perfeito, pois um dos carros-chefes entre os produtos da Eco Flame Garden são justamente os itens relacionados ao inverno. Com uma linha diversa de lareiras externas e internas, que aquecem famílias por todo o país, a empresa de Rubens e Mateus destinou parte das vendas desses produtos para o Inverno Invisível, fazendo com que a chama que aquece um, possa se estender e também aquecer o próximo:

“O trabalho com a SP Invisível foi incrível, uma experiência muito gratificante e transformadora. Quando soubemos do trabalho realizado por eles, não pensamos duas vezes, tratamos de entrar em contato e estabelecer uma parceria para poder ajudar. No entanto, queríamos ir além de apenas doar os kits de inverno, por isso decidimos transformar nossos produtos relacionados ao inverno em agentes dessa causa, revertendo parte da venda de cada um deles para a SP Invisível. Esse é um conceito que já adotamos e estamos atribuindo a cada um dos nossos produtos, diferentes causas. Mas a parceria com a SP Invisível é especial porque foi a partir dela que começamos a desenvolver esse conceito”, conclui Rubens.