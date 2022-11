Saiba onde encontrar La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e CeraVe com até 43% de desconto

Clientes participantes do DermaClub podem aproveitar ofertas exclusivas e benefícios especiais da Black Friday até o próximo sábado (26)

Benefícios exclusivos na compra de produtos de skincare preferidos dos dermatologistas: tudo isso reunido em um só lugar. Assim funciona o DermaClub, uma plataforma que reúne vantagens e grandes marcas para a beleza e saúde da pele.

Descontos na Black Friday

Apesar do clube disponibilizar descontos aos participantes durante todo o ano, na Black Friday, que vai até sábado (26), é possível comprar os produtos queridinhos com até 43% de desconto, além de obter vantagens exclusivas.

Ao fazer o cadastro na lista VIP Black Friday+, a primeira compra será contemplada com uma amostra grátis. Outras vantagens estão disponíveis, como: na compra de um Cicaplast Baume B5, de La Roche-Posay, na Black Friday DermaClub ganhe outro; compre um Dercos Shampoo Energizante Antiqueda, de Vichy, de 400ml e ganhe um de 200ml, além de amostra grátis em todas as compras acima de R$ 99,00.

As marcas contempladas são La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e CeraVe, queridinhas dos dermatologistas e consumidores

Vantagens o ano todo

Além da Black Friday, o DermaClub disponibiliza benefícios em todas as compras durante todo o ano e contempla todas as marcas do site: La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e CeraVe.

A plataforma também disponibiliza conteúdos de especialistas e, ao realizar cadastro no clube, é possível comprar produtos com descontos exclusivos e acumular pontos em todas as compras – incluindo as realizadas em e-retailers e pontos de venda físicos, como farmácias participantes, que podem ser trocados por produtos das marcas da L’Oréal Cosmética Ativa.

E para participar é super simples, basta se cadastrar no site do clube, comprar os produtos em lojas físicas ou online participantes (apenas apresentando CPF e informando que faz parte do DermaClub), e após, trocar os pontos acumulados 48h após as compras.

Sobre a L’Oréal Cosmética Ativa

No Brasil, a L’Oréal Cosmética Ativa é responsável pelas marcas La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e CeraVe, atendendo uma gama de necessidades distintas de cuidados com a pele e cabelos, que chegou no Brasil em 2000 e, desde então, comercializa produtos dermocosméticos exclusivamente em farmácias, drogarias e sites de e-commerce, como a plataforma proprietária DermaClub.

Para conferir as ofertas, *clique aqui*. (https://www.dermaclub.com.br/)