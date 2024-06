Saiba como influencer do “Seja Natural”, Zeka Ramos, largou vício em pornografia para sempre

Zeka Ramos, especialista e mentor na área da Cultura do Movimento, surpreendeu seus seguidores ao fazer uma confissão íntima em seu Instagram. No vídeo, ele revelou como superou o vício em pornografia. O vídeo foi compartilhado na manhã desta quinta-feira (6), e já conta com quase 2000 comentários de apoio e encorajamento ao influenciador.

Zeka Ramos falou que precisou mudar o seu algoritmo

O influenciador é conhecido pela frase “Seja Natural”, que é seu slogan e também o nome de seu programa de acompanhamento, oferecido pela plataforma HotMart. O Projeto Seja Natural foi idealizado por Zeka Ramos em parceria com seu professor de Movimento, Lucas Nunes. O objetivo da dupla é difundir, por todo o Brasil, alguns princípios básicos da Cultura do Movimento, que ajudar as pessoas a construírem um estilo de vida mais saudável e natural. Através de técnicas e movimentos específicos, o projeto visa nutrir o corpo e ajudar as pessoas a ganharem ou recuperar capacidades, habilidades e ferramentas básicas.

Zeka Ramos recebeu apoio após revelação

Créditos: Reprodução Instagram

“Como eu larguei a pornografia para sempre? Três coisas: a primeira é identificar e anotar os meus gatilhos, ser curioso mesmo com os momentos que me davam vontade de assistir. A segunda ideia é, sempre que eu identificava esse desejo, eu nem pensava muito e ia fazer outra coisa, tipo treinar, aprender algo novo ou ligar pra um amigo. E por último, pra dessexualizar o cérebro, eu fiz uma limpa nas contas que eu seguia. Ensinei meu algoritmo que eu não queria mais assistir esse tipo de conteúdo. Eu passava cinco horas por dia no celular e a chave pra sair disso foi direcionar meu conteúdo pra que essas horas de consumo me tornassem uma pessoa melhor. Eu aprendi muito desde então. Seja natural”, disse Zeka no vídeo.

A reação dos seguidores diante da confissão foi positiva. “Parabéns pela coragem e partilhar algo tão importante e tão íntimo. Certamente ajudará muitas pessoas”, escreveu uma seguidora em um comentário com mais de 2.700 curtidas. “Importantíssimo, as pessoas não tem noção de como a p0rn0gr4fi4 adoece”, escreveu outra. “Muito importante e pouco discutido”, afirmou outro comentário.

“Muito bacana ver um cara “não religioso” (falo ouço bastante influencers da igreja mesmo falando do assunto) falando sobre esse assunto, atingindo muitos caras que acham “normal” viver sua sexualidade dessa forma. Parabéns de vdd!! A pornografia é um mal terrível para todos que consomem.”, escreveu uma mulher. “Uma das minhas melhores decisões foi excluir a pornografi@ da minha vida. Melhorou minha ansiedade, concentração, disciplina e autoconhecimento. A pornografi@ é mais uma fuga da realidade que traz prejuízos enormes para nossas vidas.”, escreveu um rapaz que aproveitou para falar do vício que também deixou para trás.

A publicação está disponível em sua conta @zkramos