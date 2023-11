Saiba as 5 tendências para o mercado da mídia em 2024, segundo relatório da Kantar IBOPE Media

Entenda as oportunidades e desafios de anunciantes, veículos, agência e plataformas de conteúdo para o próximo ano

Sabemos que o mercado de mídia está em constante mudança, com novas plataformas, conteúdos e tecnologias em constante desenvolvimento. O momento atual da indústria é caracterizado por incertezas econômicas e alterações no comportamento do consumidor impulsionados por avanços tecnológicos. Por isso, é essencial buscar formas de se preparar e adaptar-se a essas mudanças.

O Media Trends & Predictions 2024 se fundamenta em dados e insights reunidos pela Kantar IBOPE Media nos mais de 80 países nos quais a empresa opera, além de trazer a opinião de especialistas da empresa por meio de cinco tendências e previsões para o próximo ano.

As cinco tendências e previsões da Kantar IBOPE Media para 2024:

1 – Macroeconomia, estratégia de micromídia

O pano de fundo de 2023 foi definido por contínuos problemas econômicos com aumento de inflação global, afetando o poder de compra dos consumidores. Neste cenário, apenas 4% afirmaram dar prioridade aos serviços de assinatura online se enfrentassem um custo inesperado. Uma estratégia que emerge desta incerteza é orientar o público para serviços de streaming mais acessíveis e apoiados por anúncios. Em 2024, esperamos ver uma adoção mais rápida dessa estratégia pelas plataformas em todos os mercados globais – embora a um ritmo desigual. De acordo com o “Media Trends & Predictions 2024”, para manter os assinantes a partir do próximo ano, os streamings precisarão conhecer melhor sua audiência e os hábitos dos consumidores. Dessa forma, poderão entender quais conteúdos são os preferidos, quanto cobrar e a forma mais eficiente de direcionar suas ofertas.

2-O conteúdo de volta para o futuro – e ao redor do mundo

Este ano, a greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood, além de levar o debate sobre o uso de inteligência artificial na produção de novas obras para público em geral, também fez com que a indústria reavaliasse o valor de clássicos atemporais (como “The Office” e “Friends”, para citar alguns). Enquanto a produção de novos conteúdos desacelerava, a indústria recorreu aos arquivos em todo o mundo. Em 2024, em termos de programação, haverá uma fusão de momentos ao vivo e sob demanda, atendendo às preferências variadas dos espectadores. Neste cenário, para compreender os hábitos da audiência, as emissoras e as plataformas vão expandir suas métricas de sucesso, analisando além do prime time com medidas mais holísticas, integrando dados próprios (e de terceiros) juntamente a dados de painel de audiência.

3- A publicidade no olho do furacão

A ascensão do AVOD (vídeo sob demanda financiado por anúncios) será uma tendência importante para os anunciantes. Podemos esperar por novos formatos de publicidade à medida que as marcas se inclinam para o AVOD, com anúncios interativos que permitem a participação do espectador e branded content. Para os anunciantes, as segmentações demográficas – como idade, sexo e gênero – já não são suficientes. Olhando para 2024, os profissionais de marketing adotarão abordagens de segmentação cada vez mais sofisticadas, procurando compreender as atitudes, os valores e o comportamento dos consumidores para desenvolver novas abordagens.

4- Tecnologia: mudanças de paradigma e falsas promessas

2023 foi o ano em que a inteligência artificial foi adotada pelo público em geral, com os lançamentos do ChatGPT e do Bard. Em 2024, enquanto veremos a expansão do uso da inteligência artificial, ao mesmo tempo, seu uso para a criação de conteúdo pode encontrar barreiras. Questões de propriedade intelectual devem ganhar destaque à medida que os criadores de conteúdo lutam sobre quem exatamente tem os direitos. Em 2024, podemos esperar que questões de ética relacionada à IA ganharão força. Embora haja entusiasmo pelas capacidades da IA, as preocupações sobre o seu uso responsável podem se manifestar no aumento de processos judiciais e manifestações públicas sobre suas aplicações para substituir pessoas.

5- Fortalecendo o sinal: audiências em alta definição

Em 2023, a disponibilidade de múltiplas fontes de dados, incluindo dados diretos de dispositivos e próprios das plataformas e anunciantes, permitiu uma compreensão cada vez mais granular dos comportamentos do público. Em 2024, a Kantar IBOPE Media espera que os anunciantes e proprietários de conteúdo continuem a ir além dos dados próprios isolados, integrando informações de fontes variadas para melhorar a tomada de decisões estratégicas.

Patrick Béhar, CEO global da Kantar Media, comenta: “Vivemos numa época em que os dados são abundantes, não apenas em termos de volume, mas também na eficácia com que os aproveitamos para tomar decisões significativas e oportunas. Um conhecimento maior pode levar a uma maior previsão. Estou confiante de que a indústria pode adaptar-se, antecipar-se e navegar de forma proativa. É um grande desafio, mas também uma oportunidade para o setor em 2024.”