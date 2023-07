Sabrina Sato se une à AIWA para impulsionar a marca com qualidade e DNA japonês

A famosa apresentadora será a estrela das campanhas de comunicação e ações de marketing que a AIWA planeja para revolucionar o mercado de áudio e vídeo

No dia de ontem, em um hotel de São Paulo, ocorreu a oficialização da parceria entre Sabrina Sato e a renomada marca de eletrônicos AIWA. A apresentadora se tornará a embaixadora da empresa, protagonizando campanhas e ações estratégicas que visam destacar a qualidade e o DNA japonês presentes nos produtos.

Sabrina Sato e equipe Aiwa_Credito da foto_Gonçalo Silva

Com um ano de dedicação ao desenvolvimento de produtos, ampliação de capacidade industrial e aumento do portfólio, a AIWA está pronta para lançar uma linha completa de áudio que promete impactar o mercado premium de áudio e vídeo. A escolha de Sabrina Sato como embaixadora marca o início dessa nova fase, onde a empresa busca se aproximar de seu público-alvo e investir em ações diferenciadas.

A decisão de selecionar Sabrina Sato como embaixadora foi baseada em uma pesquisa que revelou a sinergia entre as características pessoais da apresentadora e a identidade da AIWA no mercado. Giovanni M. Cardoso, co-fundador do Grupo MK, detentor da AIWA, explicou que a personalidade moderna, ativa, carismática e eclética de Sabrina Sato conversam perfeitamente com a proposta da marca.

Giovani M Cardoso e Sabrina Sato

Para Sabrina, ser embaixadora de uma marca japonesa de tradição e referência em eletrônicos é uma honra. Ela mencionou a importância da AIWA em sua vida, recordando o clássico micro system que fez sucesso nos anos 90. Com a tecnologia de ponta liderada pelo Grupo MK, Sabrina está entusiasmada em planejar uma atuação forte em todo o Brasil.

Embora a presença de Sabrina Sato junto à AIWA comece pelos canais digitais da marca e da própria embaixadora, as primeiras campanhas de comunicação já estão em preparação e têm previsão de ir ao ar até setembro. Além disso, a linha de áudio da AIWA ganhará destaque no segundo semestre, com o lançamento de produtos importantes, como novas Boombox, Caixas de som e Speakers. O mercado e os consumidores estão ansiosos pela chegada da Boombox de maior potência, que promete satisfazer o desejo de consumo de uma marca reconhecida pela alta qualidade e performance. A linha de Smart TVs também terá expansão, com o lançamento de telas maiores, de 65 e 75 polegadas.

A parceria entre Sabrina Sato e a AIWA foi oficializada em um evento realizado em São Paulo, com a presença da equipe da apresentadora e dos representantes da AIWA, incluindo Giovanni M. Cardoso, co-fundador do Grupo MK, e Eduardo Muniz, diretor de marketing da AIWA. Durante o evento, Giovanni fez uma breve apresentação do Grupo e da marca, e Sabrina demonstrou entusiasmo com o novo desafio.

Com a união entre Sabrina Sato e a AIWA, espera-se uma colaboração estratégica que trará inovação e qualidade ao mercado de áudio e vídeo. A nova fase da marca promete aproximar-se ainda mais do público-alvo, oferecendo produtos e serviços que se alinham com o estilo de vida da apresentadora e conquistando os consumidores em todo o Brasil.