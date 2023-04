Sabrina Sato arrasa em look icônico na final do The Masked Singer Brasil

Apresentadora surpreende com vestido elegante que valoriza suas curvas durante o último programa da atração da TV Globo

Sabrina Sato tem se destacado não apenas por sua competência na apresentação do The Masked Singer Brasil, mas também por seus looks icônicos que têm deixado os telespectadores de queixo caído. Na noite deste domingo (09), durante a grande final da atração, a apresentadora mais uma vez deu o que falar com sua escolha de roupa.

A apresentadora Sabrina Sato esbanja estilo e beleza no palco do programa The Masked Singer Brasil!

Sabrina surgiu no palco dentro de um vestido elegante da Miss Sohee, com um laço no pescoço e um modelo colado ao corpo que valorizava suas curvas. O visual sofisticado da apresentadora chamou a atenção de todos e gerou muitos elogios nas redes sociais.

Não é de hoje que Sabrina Sato é conhecida por seu bom gosto na moda, e a final do The Masked Singer Brasil não foi exceção. Com sua presença de palco e estilo impecável, ela mostrou mais uma vez por que é uma das apresentadoras mais queridas e admiradas do Brasil.