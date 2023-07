Sabores irresistíveis: Conheça os restaurantes Nôa e ViaSete em Ipanema, no Rio de Janeiro

Descubra o bairro carioca que une música, natureza e gastronomia em uma experiência única

Ipanema, o icônico bairro do Rio de Janeiro, é conhecido por seu encanto pessoal e charme incomparável. Além de ser considerado o berço da Bossa Nova, Ipanema é um local que atrai pessoas de todos os tipos e gostos, oferecendo opções diferenciadas para aqueles que desejam se aproximar da natureza e explorar a gastronomia local.

Camarões com Spaguetti e espuma de ostra Cogumelos grelhados com gorgonzola e salada Gravlax

Dois restaurantes se destacam nesse cenário: Nôa e ViaSete, ambos localizados na Rua Garcia D’Ávila. O Nôa apresenta um estilo gastronômico focado em frutos do mar, com pratos que combinam ingredientes frescos e uma ambientação que transporta os visitantes para o universo costeiro.

Pesca do dia, com vegetais grelhados As Ostras no vapor

Entre as opções que merecem destaque estão a Pesca do dia, um prato com vegetais grelhados regados ao molho de moqueca levemente picante e farofa crocante de quinoa com castanha. As Ostras no vapor são outra escolha incrível, especialmente quando harmonizadas com espumantes. Elas são servidas às sextas e sábados.

O ViaSete encanta os visitantes com detalhes que remetem à natureza e ao verde O Nôa apresenta um estilo gastronômico focado em frutos do mar

Para os amantes de massas e sabores selecionados, o Nôa oferece uma opção maravilhosa: Camarões com Spaghetti, acompanhados por espuma de ostra.

O ViaSete, por sua vez, encanta os visitantes com detalhes que remetem à natureza e ao verde. O restaurante se destaca por pratos que incentivam uma alimentação saudável, como Cogumelos grelhados com gorgonzola e salada Gravlax, perfeitos para um começo de dia leve. Outra opção que desperta água na boca é o Tartare de salmão trufado.

Se você está em busca de experiências gastronômicas autênticas em um ambiente que reflete a essência de Ipanema, não deixe de conhecer os restaurantes Nôa e ViaSete. Aproveite seu tempo livre para saborear pratos únicos, celebrando a música, a natureza e a culinária de um dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nôa Ipanema

Rua Garcia D’Ávila, 135

Aberto todos os dias a partir das 12h

ViaSete Ipanema

Rua Garcia D’Ávila, 125

Domingo a quinta das 12h às 23h

Sexta e sábado das 12h às 00h

Delivery todos os dias a partir das 11h30