Sabores do Brasil: Mundo Verde lança projeto para quem deseja adotar hábitos saudáveis

Rede apresenta uma série de conteúdos valorizando a culinária de Norte a Sul do país.

O Mundo Verde — rede especializada em saúde, bem-estar e em curadoria de produtos naturais e orgânicos — inicia o ano com um novo projeto para quem deseja adotar hábitos saudáveis e não perder o sabor e a qualidade de vida. Após o sucesso do projeto “Segunda Sem Carne”, realizado no último ano, a marca lança uma nova fase que valoriza as principais regiões do país. O Sabores do Brasil foi lançado em janeiro e acontece semanalmente, sempre às segundas-feiras, com receitas típicas de cada região preparadas com ingredientes saudáveis.

O Mundo Verde é uma rede especializada em saúde, bem-estar e em curadoria de produtos naturais e orgânicos. Créditos: Site

Para começar, o time de nutrição do Mundo Verde preparou receitas inspiradas no Nordeste e Sudeste do País: Tipicamente nordestina, a tapioca com cúrcuma recheada de carne seca, ricota e tomates e Pão de queijo integral, que deixa o lanche mais gostoso e saudável.

Tapioca com cúrcuma recheada de carne seca, ricota e tomates. Créditos: Divulgação

Os ingredientes da marca própria Mundo Verde Seleção, voltada para uma alimentação mais saudável e saborosa no dia a dia, fazem parte das receitas e podem ser encontrados nas lojas da rede, como semente de chia, sal rosa do Himalaia e cúrcuma em pó.

“As segundas sem carne mudaram a forma dos consumidores enxergarem as proteínas e a vida saudável. Nesta nova fase, o Mundo Verde valoriza a riqueza de sabores, ingredientes e receitas. Traremos receitas regionais saudáveis cheias de brasilidade, típicas de cada um dos quatro cantos do país”, conta Aline Iwahashi, coordenadora de marketing do Mundo Verde.

Confira as duas primeiras receitas:

Inspiração: Região Nordeste

Tapioca com cúrcuma recheada de carne seca, ricota e tomates

Ingredientes

2 colheres de sopa de ricota

1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem a gosto

Pitada de sal rosa do Himalaia Mundo Verde Seleção

3 colheres de sopa de goma de tapioca

½ colher de café de cúrcuma em pó Mundo Verde Seleção

2 colheres de sopa de carne seca desfiada, dessalgada e temperada a gosto

Tomate cereja a gosto cortado ao meio

Orégano a gosto

Modo de preparo

Em um bowl, misture a goma de tapioca com a cúrcuma e reserve. Em outro bowl, amasse a ricota e tempere com um fio de azeite e uma pitada de sal. Reserve.

Em uma frigideira ou panela própria para tapioca, distribua a goma de tapioca em toda panela. Ligue o fogo e deixe cozinhar, levemente. Em uma metade, acrescente a ricota, a carne seca desfiada, os tomates e o orégano. Feche a tapioca com a outra metade e depois sirva.

Rendimento: 1 porção

Tempo de preparo: 10 minutos

Inspiração: Região Sudeste

Pão de queijo integral

Ingredientes

2 xícaras de polvilho azedo

1 xícara de polvilho doce

2 xícaras de chá de queijo meia cura ralado

3 ovos

2 colheres de sopa de semente de chia Mundo Verde Seleção

¼ xícara de chá de azeite de oliva extra virgem

1 colher de chá de Sal rosa do Himalaia Mundo Verde Seleção

200ml de água bem quente

Azeite para untar as mãos

Modo de preparo

Em um bowl, misture os polvilhos com o azeite e, aos poucos, adicione água quente. Deixe a massa amornar. Em seguida, adicione o queijo e misture. Adicione os ovos e incorpore. Por fim, acrescente a semente de chia e o sal.

Unte as mãos com um pouco de azeite e, com ajuda de uma colher, faça pequenas bolinhas com a massa e distribua em uma forma untada ou antiaderente.

Leve para assar, em forno pré-aquecido a 200 graus, por cerca de 40 minutos ou até que estejam assados. Sirva em seguida.

Rendimento: Cerca de 30 unidades

Tempo de preparo: 60 minutos