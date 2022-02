Mezanino será palco da primeira gravação do canal de culinária Sabor & Arte em Brasília

As filmagens serão realizadas nesta quarta-feira (16) para o projeto Talk & Taste, do Grupo Bandeirantes de Comunicação

Point da alta gastronomia em um monumento icônico da capital federal, o Mezanino da Torre de TV foi escolhido como cenário para a primeira gravação do canal de culinária Sabor & Arte em Brasília. As filmagens serão para a terceira edição do projeto Talk & Taste, onde este episódio terá como tema “Os ingredientes típicos do cerrado brasileiro”, em homenagem ao bioma que abraça o Distrito Federal.



Foto: Sabor & Arte/Divulgação Uma das curiosidades dessa gravação é que os chefs não vão poder manipular fogo/fumaça durante todo o processo de elaboração dos pratos

À frente da gravação vão estar Josimar Melo, apresentador, curador e crítico gastronômico, e Patrick Martin, chef de cozinha e diretor-geral do Le Cordon Bleu Brasil, famosa escola de culinária francesa. As filmagens também vão contar com a participação de dois chefs brasilienses: Diego Badra, do programa Cozinha do Cerrado, e Valéria Vieira, do Temperos do Mundo, que vão ensinar os convidados (alunos), o passo a passo das receitas, desde a escolha dos ingredientes, a técnica de corte, de preparo, finalização e apresentação do prato, além de degustá-los.



“Foi uma grande surpresa ter recebido este convite Sabor & Arte para podermos ceder nosso espaço para essa gravação. Vai ser um dia incrível que ficará marcado para essa grande história que a Torre de TV possui”, revela João Maione, um dos sócios do Mezanino.



Foto: Guilherme Kapanema A Torre de TV é um monumento histórico tombado, onde é proibido o uso de fogo.

Serviço:

Mezanino

Onde: Torre de TV, Eixo Monumental – Brasília, DF

Horário de funcionamento:

terça a quinta-feira, 11h30 às 23h;

sexta, 11h30 às 0h;

sábado, 9h às 0h;

domingo e feriados, 9h às 20h.

Taxa de manutenção: R$ 10