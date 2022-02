S.O.M Festival leva música e experiências exclusivas para o Carnaval de Trancoso, na Bahia

Em um cenário paradisíaco, o evento reunirá atrações de peso da cena eletrônica internacional e nacional, além de atividade de wellness e gastronomia tradicional com toque moderno

Dias de conexão com a natureza exuberante da Bahia, muita música e bem-estar. É o que promete o S.O.M Festival – State of Mind Festival, na tradução ‘Estado de Espírito’ – evento multissensorial que apresenta sua primeira edição em Trancoso, entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março. Com uma proposta de Carnaval nunca antes vista no Brasil,o festival proporcionará ao seleto público encontros musicais com alguns dos mais talentosos nomes da cena eletrônica em três festas open bar, uma jornada gastronômica e três dias de beach club com atividades para o corpo e a mente.

O start do evento será no dia 25/02, com um jantar “da terra ao mar” no Cacau, restaurante expoente da culinária baiana. O menu, elaborado a quatro mãos, une o chef Juliano Valese, dono do espanhol Torero Valese, em São Paulo, e um chef local. Durante o dia, o público também poderá conferir uma surpreendente exposição de arte com obras de artistas baianos.

Nos três dias seguintes – 26, 27 e 28 -, as atividades de wellness, como Yoga, Meditação, Sound Healing e Spiritual Healing, irão movimentar a tarde na Bahia no luxuoso hotel Fasano, em um deck de frente para o mar. Já na programação festiva, os convidados poderão desfrutar de dois dias de Beach Club com todo conforto no tradicional Fly Club, além das três festas open bar, sendo duas no Hotel Fasano e uma no Fly Club.

Hotel Fasano em Trancoso

No último dia do carnaval, 1º de março, a jornada será finalizada com uma feijoada no restaurante Quadrado com a tradicional culinária da Glória – ícone da região e reconhecida por sua gastronomia baiana e única, conhecimento este repassado para suas filhas, que hoje comandam toda a experiência, além, é claro, de mais uma exposição artística e regional para marcar os corações e memórias que ali passaram.

LINE-UP: DJS DE DESTAQUE NA CENA ELETRÔNICA

O line-up contará com nomes de referência na cena eletrônica como o duo Bedouin, do Brooklyn, Estados Unidos, cuja visão sonora eclética combina suas origens musicais ao seu gosto por capturar sensibilidade e imaginação; o inglês Damian Lazarus, um dos expoentes mais respeitados do House e do Techno na cena eletrônica contemporânea mundial; o americano Seth Troxler, outra referência do Techno; Sainte Vie (Live), mexicano baseado em Nova Iorque; e o alemão residente Amsterdan Patrice Bäumel.

Damian Lazarus

Completando o time estão também D-Noix, Melanie Ribbe, AB&Hamy, Ale Arcangeli, Bararó, Brito, Claudinha, Cris Proença, Danilo Stellet, Du Serena, Edu Poppo, Fernando Figueiredo, Gustavo Gaia, Junior C, Persio, Rapha Fernandes, Raul Boesel e Ty Watson. Os DJs farão seus sets na mística floresta do Teatro L’Occitane e no tradicional Fly Club, localizado na exuberante Praia dos Nativos.

Bedouin

Para Du Serena, um dos sócios do evento, a escolha da região de Trancoso foi feita com a intenção de levar todos a provocação máxima de seus sentidos. “É onde nos sentimos em casa. Lá é onde tudo começou, onde o Brasil foi redescoberto, uma terra múltipla e colorida”, descreve.

“Vivemos em tempos de hiperconectividade, mas perdemos a conexão com nós mesmos, os outros e o mundo. O S.O.M. surge com a missão de fazer esta pausa consciente e resgatar essa vivência como fonte de reconexão. Ao se reconectarem, as pessoas despertam novas consciências e, a partir desta experiência, podemos voltar a sentir de uma forma muito mais ampla e conectada”, pontua Serena.

PROGRAMAÇÃO

25/02 (sexta-feira)

Noite: Jantar “Da terra ao mar” all inclusive

Local: Restaurante O Cacao (Praça São João Batista, N 96 – Trancoso, Porto Seguro – Bahia)

26/02 (sábado)

Tarde: Wellness experience

Local: Fasano (Estrada de Itaquena, 3925 – Trancoso, Porto Seguro – Bahia)

Tarde: Beach Club (reserva de mesas)

Djs Danilo Stellet, Raul Boesel, Junior C e Du Serena vs Poppo

Local: FlyClub (Praia dos Nativos, 1 Praia de, Porto Seguro – Bahia)

Noite: Night Party open bar

Djs Brito, Rapha Fernandes, D-Nox e Bedouin

Local: Teatro L’Occitane (Estrada Municipal de Trancoso km 19, Porto Seguro – Bahia)

27/02 (domingo)

Tarde: Wellness experience

Local: Fasano (Estrada de Itaquena, 3925 – Trancoso, Porto Seguro – Bahia)

Noite: Night Party open bar

Djs Persio, Ab & Hamy, Patrice Baumel e Seth Troxler

Local: FlyClub (Praia dos Nativos, 1 Praia de, Porto Seguro – Bahia)

28/02 (segunda-feira)

Tarde: Wellness experience

Local: Fasano (Estrada de Itaquena, 3925 – Trancoso, Porto Seguro – Bahia)

Tarde: Beach Club (reserva de mesas)

Djs Gustavo Gaia, Fernando, Badaró, Ty Watson e AB & Hamy

Local: FlyClub (Praia dos Nativos, 1 Praia de, Porto Seguro – Bahia)

Noite: Night Party open bar

DJs Ale Arcangeli, Melanie Ribbe, Sainte Vive e Damian Lazarus

Local: Teatro L’Occitane (Estrada Municipal de Trancoso km 19, Porto Seguro – Bahia)

01/03 (terça-feira)

Tarde: Feijoada da Glória all inclusive

Local: Casa da Glória (R. do Bosque, Porto Seguro, Trancoso – Bahia)

SERVIÇO

Data: de 25/02 a 01/03

Local: Trancoso, Bahia

Ingressos: Ingresse

Valores:

Party Pass – 3 festas open bar: a partir de R$ 1500 – feminino e R$ 2300 – masculino

Full Pass – 2 eventos gastronômicos all inclusive + 3 festas open bar: a partir de R$ 1900 – feminino e R$ 3200 – masculino