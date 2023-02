Rumores de parceria no Carnaval 2024 surgem após presença de Lore Improta e Ju Ferraz no Camarote Nº1

Com muita simpatia e alegria, as baianas curtiram a última noite de desfiles juntas, onde sambaram ao som de Dudu Nobre e das principais atrações do espaço mais prestigiado da Marquês de Sapucaí

Na última noite do Carnaval, o famoso evento Camarote Nº1 reuniu grandes nomes na Marquês de Sapucaí para assistir ao desfile das escolas campeãs. Entre os convidados especiais, estavam as baianas Lore Improta, que desfilou como musa da Unidos de Viradouro em 2023, e Ju Ferraz, a empresária responsável pela execução do evento.

As baianas curtiram a última noite de desfiles junta

A presença das duas baianas levantou especulações sobre uma possível parceria no Carnaval de 2024. Com muita alegria e simpatia, Lore e Ju curtiram a noite ao som de Dudu Nobre, que comandou a roda de samba do Camarote Nº1, e outras atrações musicais da festa.

Juntas, as duas baianas levantaram especulações sobre uma possível parceria no Carnaval de 2024

O evento é um dos mais prestigiados do Carnaval do Rio de Janeiro e já acontece há 33 anos. Confira as fotos das baianas se divertindo no Camarote Nº1.