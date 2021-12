Vila turística de Pomerode (SC) é selecionada pela ONU entre as melhores do mundo

O roteiro recebeu o selo internacional Best Tourism Villages, que reconhece zonas rurais onde o turismo gera oportunidades de maneira sustentável, preservando tradições e o meio ambiente

Ontem, (2), em Madri, na Espanha, aconteceu uma cerimônia de premiação vinda da OMT (Organização Mundial do Turismo) e o Brasil foi premiado! A “Rota do Enxaimel”, em Pomerode (SC), foi eleita pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma das melhores vilas turísticas do Mundo — o selo se denomina Best Tourism Villages, que é o reconhecimento de zonas rurais onde o turismo gera oportunidades de maneira sustentável, preservando tradições e o meio ambiente.

Mais de 170 destinos de 75 países inscreveram-se e somente 41 foram selecionados — o roteiro catarinense é o único representante do Brasil. Para integrar o seleto grupo, a Rota do Enxaimel precisou demonstrar que está alinhada aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, entre os quais promover a igualdade de gênero, a produção sustentável de alimentos e o desenvolvimento econômico com oportunidades de trabalho decentes. Estavam presentes o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o representante da Associação Rota do Enxaimel, Albert Sabin, e o prefeito de Pomerode, Ércio Kriek.



A candidatura vitoriosa de Pomerode destacou a presença de mulheres na liderança de negócios instalados na vila, como a proprietária da Nugali Chocolates, Maitê Lang. Também contribuíram a redução do êxodo rural como reflexo do desenvolvimento das atividades turísticas, parcerias público-privadas na promoção do turismo local, a segurança da região e a estrutura de visitação, com informações detalhadas para guiar o turista.

Destino turístico consolidado na região do Vale Europeu, em Santa Catarina, Pomerode oferece atrações para toda a família. A Rota do Enxaimel é um dos roteiros obrigatórios que milhares de turistas percorrem todos os anos. A cidade também é sede do terceiro zoológico mais antigo do país, o Zoo Pomerode Bioparque, fundado em 1932. Nos últimos anos, “a cidade mais alemã do Brasil”, como é conhecida, vem recebendo novos empreendimentos turísticos na esteira do sucesso de grandes eventos, como a Osterfest, a Festa de Páscoa, a Festa Pomerana e o Festival Gastronômico de Pomerode. A comunidade da Rota do Enxaimel envolve cerca de 3 mil moradores de Pomerode, no bairro Testo Alto, ali está a maior concentração de casas construídas no estilo enxaimel fora da Alemanha.





“O turismo na rota é uma possibilidade de sustentação econômica para preservação das tradições e do patrimônio. Os moradores estão se interessando pelo assunto, observando as oportunidades que o ambiente rural pode proporcionar além do que eles já estão habituados”, explica Ivan Blumenschein, vice-presidente da Associação Rota do Enxaimel.

Caso queira visitar, o site www.rotadoenxaimel.com.br tem todas as informações de roteiro turístico.