Ronnie Von celebra amizade com Rita Lee e grava videoclipe de ”Só de você”, clássico da cantora

Eterno ‘Príncipe’, o cantor e apresentador de TV Ronnie Von celebra a sua amizade de 55 anos com a Rainha do Rock, Rita Lee, homenageando-a por seu grande legado à música brasileira com o lançamento do videoclipe da música “Só de Você”, que é um dos maiores clássicos da cantora.

A criação, produção e divulgação do conteúdo são assinadas pela RREC, empresa dos diretores Rodrigo Righetti e Eduardo Cariboni que oferece soluções integradas em criatividade, produção de vídeo e entretenimento.

A produção teve como cenário a exposição Samsung Rock Exhibition Rita Lee, sediada no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, que traça um panorama da vida e da carreira da diva do rock nacional. Ronnie Von apresenta uma versão orquestrada da música, acompanhado de uma big band e com muitas influências jazzísticas, trazendo novas nuances a esse grande sucesso da cantora. A produção musical é assinada pelo Estúdio 8, sob a produção de Donny Silva, que já atuou ao lado de diversos dos mais importantes nomes da música brasileira e internacional, como George Benson, Rosa Marya Colin, Vanessa Jackson, IRA e muitos outros.

Além da performance, a produção traz ainda gravações de depoimentos inéditos de Ronnie sobre a amizade duradoura com Rita, que teve início em um encontro literário realizado na casa de amigos em comum, e se estendeu por toda a vida. O encontro gerou momentos marcantes na vida cultural brasileira, como a apresentação dos Mutantes (antiga banda em que Rita Lee era estrela) na estreia do programa de TV “O pequeno mundo de Ronnie Von”, no ano de 1966.

“A Ritinha está na minha vida há 55 anos, é uma amiga muito querida, e o videoclipe foi uma maneira de homenageá-la por esta parceria incrível. Foi um trabalho desafiador, que só foi viável graças ao trabalho da RREC e do Estúdio 8”, disse Ronnie Von.

“Ronnie e Rita são duas figuras emblemáticas da música brasileira, cuja influência moldou o trabalho de gerações na área artística, inclusive o meu. Como fã e profissional, contribuir para viabilização desse registro histórico é um grande privilégio e uma maneira de imprimir nossa marca no universo música, além de fortalecer a nossa aposta no entretenimento”, afirma Rodrigo Righetti, sócio da RREC.

“Nossa admiração pela pessoa e pelo cantor Ronnie Von são enormes, tanto que tivemos a honra de gravar o primeiro disco do Ronnie depois de 25 anos, o álbum de standards “One Night Only. Poder fazer parte desta homenagem linda, para uma das maiores artistas do Brasil, é um grande privilégio” afirma Donny Silva, produtor ao lado de Demetre Georguleas e Rubens Azevedo.

“Só de Você” estreia no dia 1º de fevereiro em todas as plataformas de streaming de áudio e nas redes sociais do cantor.