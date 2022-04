Rommanel apresenta coleção “Hoje e Agora” por Ana Hickmann

Nova coleção traz peças leves e sofisticadas assinadas pela apresentadora

A Rommanel, principal marca de joias folheadas do país, acrescenta a seu portfólio a coleção “Hoje e Agora”, assinada pela apresentadora Ana Hickmann. Inspirada pela relação entre vida e tempo, a coleção brinca com a fluidez das formas, com uma proposta leve e orgânica e celebra o que há de mais importante: o presente.

Sofisticadas, as peças imitam o movimento da natureza com frescor e equilíbrio. Merece destaque o Brinco Ear Jacket Folhas, joia em formato de folha com zircônias em gota que traz elegância para qualquer produção. Na mesma linha, o Anel Folhas é versátil e se adapta a qualquer ocasião.

Para aquelas que acreditam no poder da natureza, as peças com a pedra Malaquita, são uma ótima opção de amuleto fashion. O Maxi Anel com Cristais e Zircônias e a Gargantilha Gravata com Cristais cor Verde têm um charme surpreendente e identificam a energia que precisa ser equilibrada no corpo.

A coleção traz ainda uma série de peças minimalistas que podem tanto serem usadas sozinhas para um visual mais delicado, quanto compor uma produção maximalista, combinando com tamanhos e texturas diferentes. A Meia Aliança com Zircônias e a Pulseira Elos Ovais e Corações são exemplos dessa versatilidade. Falando em joias versáteis, o Berloque com Pérola é um pingente poderoso que pode ser utilizado para incrementar um brinco ou até um colar. É aquela peça curinga que todo mundo ama.

Curvas e formatos arredondados são os grandes destaques da joalheria moderna, e chegam com tudo em “Hoje e Agora”. O Anel Aro Duplo e o Brinco Aro Duplo Torcido (edição limitada) trazem um design orgânico que é perfeito para modernizar o visual com naturalidade.