Rodrigo Faro vai com a família para Orlando e ganha jantar feito pela chef das estrelas, Karlota

O apresentador reuniu alguns amigos do exterior na casa que tem em Orlando

Com um programa semanal no ar, o apresentador Rodrigo Faro está aproveitando com a família uns dias longe das câmeras. Em Orlando, na Flórida, o ator já visitou alguns parques de diversão com a esposa e as três filhas, além de ter se deliciado com um jantar em casa feito pela chef das estrelas, Karlota.



A família de Rodrigo aproveitou os passeios e fez até fotos com uma fotógrafa da cidade



Direto de Campina Grande, na Paraíba, para o mundo inteiro! A chef Karlota saiu do Brasil há anos atrás e conseguiu montar o próprio restaurante nos Estados Unidos, o Eskina Restaurant & Bar. Com todo sucesso conquistado, ela começou a ser figurinha carimbada no buffet de eventos realizados pelas celebridades brasileiras e internacionais em Orlando.

Branco compartilhou o clique de Karlota com Faro na casa do apresentador, além de uma foto dele com o ator



Recentemente, Karlota preparou todo o buffet da festa surpresa feita para filha de Simone, que faz dupla com a Simaria. A cantora também recebeu um jantar especial feito em casa pela chef. A última celebridade que teve essa honra foi Rodrigo Faro e a família, que se deliciaram com o jantar de Karlota, juntamente com o publicitário Rodrigo Branco.





Karlota é especialista em ilhas gastronômicas



Todos que estavam no jantar elogiaram a comida, Branco postou ainda uma foto de Karlota junto com o apresentador no Instagram e escreveu: “Vou usar a foto do Rodrigo Faro porque eu comi demais e estou quase explodindo”, brincou o publicitário nas redes sociais.