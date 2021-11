Após seis anos, Rodrigo Apresentador voltará a performar Xuxa

O talentoso apresentador está voltando aos palcos para comemorar seus vinte anos de carreira em show desafiador e emblemático

O apresentador Rodrigo Apresentador já tem data marcada para voltar aos palcos! Será no dia 18 de dezembro, no Skorpios Bar, em São Paulo, em comemoração aos seus vinte anos de carreira. E olha, segundo o próprio, esse show promete (e muito!) com diversas performances e surpresas.

“Em 2022, comemoro vinte anos de carreira, mas meu intuito é continuar com a turnê até dezembro do próximo ano percorrendo as capitais do nosso país. É um show que eu estou me arriscando muito, porque eu vou cantar e eu não sou cantor, mas eu acho que dou conta do recado”, já adianta o apresentador.

Créditos: Allan Martin O apresentador Rodrigo Apresentador já tem data marcada para voltar aos palcos! Será no dia 18 de dezembro, no Skorpios Bar, em São Paulo, em comemoração aos seus vinte anos de carreira

E qual será o repertório? É aí que vem a grande surpresa! Após seis anos, atendendo a pedidos, Rodrigo voltará a performar a apresentadora Xuxa: “As pessoas sempre me pediam: “Óbvio que não tem como comemorar meu aniversário de carreira e não citar a Xuxa. Metade desses anos todos eu devo a ela, com certeza”, contou. Para quem não sabe, Rodrigo é ex cover da apresentadora e fazia diversos shows infantis para homenageá-la, mas em 2015, em decorrência de ataques na internet, decidiu pausar essa homenagem e investir em sua carreira de apresentador.

Créditos: Allan Martin Após seis anos, atendendo a pedidos, Rodrigo voltará a performar a apresentadora Xuxa

Mas agora, Rodrigo está felicíssimo e muito animado com esse novo show, onde também irá homenagear: Mara Maravilha, Sandy & Junior, Angélica Paquitas, Balão Mágico, entre outros, para celebrar a infância dos anos 80 e 90. “Infância essa que estamos tão carentes. As crianças de hoje em dia não têm a mesma infância que tivemos, então é para celebrar esta infância e comemorar meus vinte anos de carreira”, contou.

E os projetos não param! Rodrigo conta que seu canal no Youtube (youtube.com/RodrigoApresentadorrodrigoapresentador) está com novo formato e seu programa, “Rodrigo Show”, com nova direção e nova equipe, então está cheio de expectativas para o próximo ano com diversas realizações pessoais e profissionais também. “Eu amo o que eu faço, meu trabalho é minha vida!”, contou.

Créditos: Allan Martin Rodrigo está felicíssimo e muito animado com esse novo show, onde também irá homenagear: Mara Maravilha, Sandy & Junior, Angélica Paquitas, Balão Mágico, entre outros, para celebrar a infância dos anos 80 e 90

Caso queira contratar o show de comemoração dos vinte anos de Rodrigo Apresentador ou adquirir ingressos para a estreia do show, em 18 de dezembro, só entrar em contato com sua agência, “E Academy Brasil” (@eacademybrasil).

Agradecimento especial ao incrível fotógrafo Allan Martin (@allanmartin_).