Rodrigo Apresentador abre show da Pocah em Balneário Camboriú (SC) e prova que seu lugar é nos palcos

Após alguns anos afastado das noites catarinenses, Rodrigo recebe a cantora em grande estilo na boate The Grand e deixa o evento ainda mais animado

O apresentador da noite de Balneário Camboriú, município de Santa Catarina, mostrou a que veio no último domingo (22), na boate The Grand Balneário. Após permanecer alguns anos afastado das festas da região, Rodrigo, 33 anos, abriu o show da cantora Pocah em grande estilo, animando ainda mais o evento.

Em seu canal do YouTube, com mais de 12 mil inscritos, o catarinense recebe personalidades para um bate-papo super divertido e irreverente, além de postar a cobertura de diversos acontecimentos locais importantes, como os recentes shows da cantora Joelma e da banda CPM 22.

Sobre o seu retorno às noites de Santa Catarina, Rodrigo diz que amou a experiência. “Foi muito legal, eu tava com muita saudade do público”, declara, em entrevista.

No palco do Grand Summer, evento promovido pela boate The Grand, Pocah cantou seus maiores sucessos e entregou tudo em performances sensuais e animadas, junto às suas dançarinas.

O artista, que já apareceu em programas famosos da televisão, comemora esse retorno às boates catarinenses e diz que conhecer a artista foi uma honra enorme.

“Eles (The Grand Balneário) me contrataram para abrir o show, foi muito bacana. Fiquei muito feliz de conhecer ela (Pocah), eu não a conhecia. Durante essa semana, eu fui procurar ver mais o trabalho dela, as músicas. Ela é muito querida, foi super legal comigo, super gentil no camarim e tudo, fez um showzaço, entregou muito, e eu fiquei muito feliz de ter sido o MC, o Mestre de Cerimônia desse show tão grandioso, de uma artista que tem um alcance tão grande como o dela, com 15 milhões de seguidores no Instagram, então pra mim foi muito lisonjeiro”, conta o apresentador.

Se depender de Rodrigo, as noites de Balneário Camboriú e adjacências serão as mais animadas do país. Com uma presença de palco única, o apresentador se prepara para suas participações em eventos em alto estilo, sempre com looks arrojados e brilhantes, fazendo jus à energia e alegria que proporciona sempre ao público das boates em que passa.