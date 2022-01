Rodrigo Ansiliero realiza procedimentos voltados para estética e saúde dos pacientes através do uso de lentes de contato de cerâmica

Sobre a profissão, Rodrigo afirma que pretende expandir os negócios cada vez mais e trazer para o Brasil a melhor odontologia a nível mundial.

Com o uso de equipamentos exclusivos e modernos, o cirurgião dentista Rodrigo Ansiliero revela que planejamento e execução andam juntos nos tratamentos de reabilitação de cerâmica. Através da utilização de todos os recursos com a máxima e mais alta tecnologia na área odontológica, Rodrigo Ansiliero consegue demonstrar para os pacientes como ficarão os sorrisos após a realização dos procedimentos.

“Proporcionamos transformações aos nossos pacientes, vamos além das lentes: harmonizamos e contagiamos todos que chegam ao consultório, devolvendo a arte de sorrir”, afirma. De acordo com o cirurgião dentista Rodrigo Ansiliero, os tratamentos potencializam a autoestima dos pacientes, mas também proporcionam saúde e maior confiança através da transformação dos sorrisos.

articular e conseguiu juntar recursos financeiros para começar a atuar em Porto Velho, a Capital do Estado

A partir dos procedimentos de reabilitação de cerâmica com o uso de lentes de contato, Rodrigo Ansiliero proporciona aumento da autoestima, da confiança e da saúde dos pacientes. Com foco em três pilares (capricho, qualidade e estética avançada), Rodrigo Ansiliero realiza os tratamentos com métodos exclusivos em seu consultório.

Natural de Cerejeiras, Rondônia, Rodrigo Ansiliero trabalhou no interior de Rondônia, em sua clínica particular e conseguiu juntar recursos financeiros para começar a atuar em Porto Velho, a Capital do Estado. Com mais de 27 mil seguidores no Instagram, Rodrigo Ansiliero compartilha diariamente a rotina do consultório e os resultados dos pacientes.

Com o uso de equipamentos exclusivos e modernos, o cirurgião dentista Rodrigo Ansiliero revela que planejamento e execução andam juntos nos tratamentos de reabilitação de cerâmica

Os planos para o futuro envolvem o crescimento pessoal e profissional. Com foco na própria saúde, Rodrigo Ansiliero não abre mão dos exercícios físicos. “Isso me faz feliz e completa meu profissionalismo, me dá mais saúde e disposição para lidar com o dia a dia”, declara. Sobre a profissão, Rodrigo Ansiliero afirma que pretende expandir os negócios cada vez mais e trazer para o Brasil a melhor odontologia a nível mundial.