Rodrigo Alvarez acerta com Band para o programa “Melhor da Noite”

Jornalista de grande experiência nacional e internacional será atração no programa diário

O programa “Melhor da Noite”, que estreia na Band no dia 21 de agosto, terá Rodrigo Alvarez como uma de suas grandes atrações. O jornalista de grande experiência nacional e internacional será atração no novo programa diário da emissora.

“Quero trazer o olhar do mundo, a diversidade que tem pelo mundo”, diz o jornalista



Rodrigo Alvarez é uma grande aposta da Band para o programa que terá apresentação de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Em coletiva realizada na segunda-feira (14) para apresentação do projeto, Rodrigo participou diretamente de Paris, de onde terá entradas ao vivo durante o “Melhor da Noite”.

“Quero trazer o olhar do mundo, a diversidade que tem pelo mundo e as grandes histórias, que é o que sempre fiz, contar histórias. Espero contribuir”, disse Rodrigo Alvarez.

O “Melhor da Noite” vai reunir entretenimento e informação de segunda a sexta



“A primeira pergunta é ‘qual o assunto do dia?’. A segunda é ‘como vamos contar diferente?’ Por isso que o Rodrigo faz parte da equipe. Ele ama contar diferente, o DNA dele é contar diferente. Ele vai trazer essa perspectiva de fora”´, disse o diretor geral da atração, Ignácio Inglesias.

“É o que sempre fiz, contar histórias. Espero contribuir”, afirma Rodrigo

Créditos: Reprodução Band



Ex-correspondente da Globo, de onde saiu em 2019, Alvarez atuou no Brasil e também na Europa e Oriente Médio. Também atuou no programa “Parados na Fronteira”, uma das principais atrações do canal A&E.



Agora, com o novo desafio no novo programa, que terá realities, gastronomia, games, viagens, ciência, e histórias de vários cantos do Brasil, Rodrigo terá a missão de informar o público, mas agora com um foco mais voltado ao entretenimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“O que está no DNA do programa, que venho sentido pelo menos daqui à distância, é a ideia da gente se divertir também, divertir as pessoas e passar uns bons momentos juntos”, afirmou durante a participação na coletiva.



O Melhor da Noite será transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h, na Band TV, Bandplay e YouTube.