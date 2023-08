Rodolfo Schneider fala sobre novo projeto da Band: o “Melhor da Noite”

Diretor geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes confirmou Thaíde como atração ao lado de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo

Na próxima segunda-feira (21) estreia na Band uma nova atração: o “Melhor da Noite”. “É interagir a todo momento com o que está acontecendo”, diz sobre o programa o diretor geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider.

Schneider participou de uma coletiva na noite de segunda-feira (14) ao lado dos apresentadores da nova atração: Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Segundo ele, o programa diário promete levar entretenimento e informação ao público, com destaque para as histórias que fazem parte do Brasil.

“Vem trazendo novidades e inovação pra gente a cada dia melhorar o produto pro nosso telespectador”, disse Rodolfo. “Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso”, acrescentou.

O rapper Thaíde foi confirmado como uma das atrações do programa diário

Crédito: Reprodução Band



Jornalista com 20 anos de carreira, o diretor geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes já desenvolveu diversas atrações para a TV. Agora, com o novo desafio, ele diz que espera muito do novo programa que conta com elenco de peso.



“A gente tem à frente comandantes que têm jogo de cintura, experiência, lastro, preparo pra tocar um programa ao vivo de 8h30 às 10h da noite. Zeca Camargo, Glenda Kozlowski, nossa inteligência artificial e gigantescos como meu amigo Magno Navarro, Thaíde, que já foi uma estrela nossa e volta pra casa, trabalhou conosco na Liga, Rodrigo Oliveira, que vem pra trabalhar com gastronomia. Temos nosso Rodrigo Alvarez, que tem uma vasta experiência no jornalismo e que de maneira internacional vai trazer muita coisa”, afirmou Schneider.



Entre as novidades, como adiantou Rodolfo, está o rapper Thaíde, que retorna à Band, desta vez como parte do elenco do “Melhor da Noite”. Thaíde terá um quadro no programa e já gravou uma reportagem especial na Ilha de Marajó, no Pará. Em coletiva, ele falou sobre sua nova missão em um novo momento na emissora.



“A gente sempre traz as histórias das pessoas. A gente quer saber daquela pessoa, como ela vive. Às vezes uma história que você pode achar que não é tão interessante, dependendo da maneira como você se aproxima da pessoa, com certeza vai ser uma história interessante. Todo mundo tem uma história interessante”, disse Thaíde.



O Melhor da Noite estreia na segunda, dia 21 de agosto, e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na tela da Band TV, Bandplay e YouTube.