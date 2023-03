Rodízio de vinhos: amantes da bebida têm uma experiência única com bar que permite degustação

O Bardega, em São Paulo, tem quase 100 opções de vinhos para o público experimentar em sistema self service

Já imaginou em uma noite experimentar vários vinhos e conhecer cada uma deles com apoio de um sommelier? Isso é possível no Itaim Bibi, em São Paulo, onde o Bardega oferece aos amantes da bebida nova experiência, permitindo a degustação de vários rótulos.

Um dos responsáveis pela ideia é o empresário Rafael Ilan, que trouxe o conceito dos Estados Unidos e colhe o sucesso no Brasil. “A ideia surgiu numa turma de amigos que hoje são sócios com o intuito de promover um produto que há 12 anos era consumido de forma menos requintada. Pra consumir com amigos você tinha que ir a um restaurante e a gente entendia que existia uma demanda pelo consumo de vinho no formato mais de bar. Não existia nenhum wine bar. A gente viu um modelo nos Estados Unidos e a gente achou interessante ser pioneiro nesse mercado no Brasil”.

O funcionamento é bem simples. O cliente só precisa pegar a comanda, colocar na máquina e escolher entre os quase cem rótulos que vão dos mais acessíveis aos premiados. Para garantir a qualidade dos vinhos, eles são conservados em 12 enomatics, um equipamento que conserva a bebida por mais tempo.

Rafael Ilan conta que, neste sistema, a máquina conserva o vinho através de um gás chamado argônio e permite que seus clientes possam servir doses de 30ml, 60ml ou 120ml. Desta forma, podem conhecer o vinho antes de comprar, acompanhado de um sommelier, que explica as características do rótulo escolhido.

“A ideia é proporcionar pras pessoas um autosserviço, cada uma com sua comanda ter a possiblidade de fazer uma degustação com a ajuda dos sommeliers sem ficar presa a um único estilo ou uma única garrafa. Aqui a pessoa chega, pega uma taça e tem 96 opções de degustação entre brancos, rosés, tintos e os de sobremesa”, diz Rafael. “A gente tem os vinhos clássicos – italianos, espanhóis, argentinos, chilenos – mas a gente também traz vinhos diferentes como da Romênia, Bulgária, Eslovênia, Áustria, Marrocos, Grécia, Turquia, entre outros”, acrescenta.

Se a ideia é permitir ao cliente provar um pouco de várias opções, aqueles que preferirem podem pedir uma garrafa e ir esvaziando aos poucos. Além disso, no Bardega é possível apreciar uma boa comida, sempre com boas opções de vinhos para harmonizar. “A ente entende que não adianta ter vinhos de qualidade extraordinária, um bom ambiente, se a gastronomia não acompanhar. E não tem nada melhor do que comer um bom prato com um bom vinho. O vinho é a bebida mais gastronômica que tem e pelo estilo de bar, temos entradinhas, pratos principais, sobremesas e temos uma degustação guiada montada, oferecendo o prato já com vinho harmonizado”, ressalta Ilan.

Atuando em um mercado crescente no Brasil – 36% dos adultos brasileiros consomem vinho ao menos uma vez ao mês, segundo a Wine Intelligence – Rafael recebe no Bardega até 5 mil pessoas por mês e faturou R$ 5,6 no ano passado. E o plano é seguir agora inovando.



“A gente foi pioneiro nesse segmento, criando um mercado novo. Desde o começo não pensamos na expansão da marca. Acreditamos que esse conceito é único e a gente prefere manter um único Bardega. O que a gente quer é manter a inovação, o pioneirismo e sempre ser a maior referência quando se fala em varejo de entretenimento de vinhos”, pontua o empresário.



O Bardega fica na Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218, no Itaim Bibi, São Paulo, e funciona de terça a sábado, das 18h30 a 1h.