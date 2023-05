Rodeio Festival de Jaguariúna traz Ana Castela e Maiara & Maraisa para agitar as emoções

Fenômeno sertanejo e dupla expoente do feminejo se apresentam juntos no palco no Jaguariúna Rodeo Festival 2023

O aguardado Jaguariúna Rodeo Festival está de volta em 2023 com uma edição imperdível. Considerado um dos principais eventos do calendário sertanejo, o festival promete reunir milhares de fãs da música country em uma experiência única e emocionante.

A estrela Ana Castela

Uma das grandes novidades deste ano é a presença do fenômeno sertanejo Ana Castela, que se apresentará no dia 29 de setembro. A artista, que conquistou o país com sua voz marcante e letras apaixonadas, é atualmente a mais ouvida do Brasil. Com seu carisma e talento inquestionáveis, Ana Castela promete envolver o público com suas performances cheias de energia e emoção.

Jaguariúna Rodeo Festival anuncia Ana Castela e confirma mais atrações para uma edição histórica

E as boas notícias não param por aí! No mesmo dia, a dupla feminina de destaque no cenário musical, Maiara & Maraisa, subirá ao palco do Jaguariúna Rodeo Festival. Conhecidas por hits como “10%”, “Medo Bobo” e “Aí Eu Bebo”, as irmãs prometem animar a plateia com seu carisma contagiante e vozes afinadas.

Além de Ana Castela e Maiara & Maraisa, outros nomes de peso também marcarão presença no festival. O romantismo da dupla Bruno & Marrone, a música eletrônica dos DJs KVSH e Malifoo e a presença internacional da renomada banda country rock Lynyrd Skynyrd, são garantia de uma programação diversificada e para todos os gostos.

Maiara & Maraisa prometem uma noite de pura energia no Jaguariúna Rodeo Festival

Com quatro dias de festa, o Jaguariúna Rodeo Festival será realizado nos dias 22, 23, 29 e 30 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna. O evento contará com diferentes tipos de setores, como o Camarote Brahma, Camarote Super Bull, Camarote Open Super Bull, Pista Premium e Arena, para atender às preferências do público.

A organização do festival promete preservar as tradições e costumes do rodeio, ao mesmo tempo em que traz inovação, tecnologia e experiências inéditas para o público. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Totalacesso.com, e a expectativa é de que esgotem rapidamente.

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis no Jaguariúna Rodeo Festival 2023, um evento que celebra a música sertaneja em sua essência e reúne grandes talentos em um só lugar. Garanta seu lugar e aproveite o espetáculo que promete entrar para a história.