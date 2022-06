“Rock Para Crianças – A História do Rock” inicia temporada em Brasília

Espetáculo que conta a história do rock de forma lúdica, divertida e com banda ao vivo tem apresentação no Teatro do CCBB Brasília nos dias 09, 10, 16 e 17 de julho

Após o grande sucesso nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Franca, o espetáculo “Rock Para Crianças – A História do Rock” segue para temporada em Brasília, nos dias 09 e 10 de julho, às 16h, e nos dias 16 e 17 de julho, em duas sessões, às 16h e 18h. As apresentações acontecerão no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB Brasília, com patrocínio máster da BB Seguros, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O musical de autoria, roteiro e direção de Ana Ferguson e Solange Bighetti conta a história do rock and roll por meio de diálogos, imagens, coreografias e muita música, com banda ao vivo para toda a família. | Créditos fotos: Cristina Granato

O musical de autoria, roteiro e direção de Ana Ferguson e Solange Bighetti conta a história do rock and roll por meio de diálogos, imagens, coreografias e muita música, com banda ao vivo para toda a família. Com os personagens Duda e Kiko, as crianças poderão ver a evolução do rock através dos tempos, desde a década de 50 até os dias de hoje.

Na atração, os personagens também mostrarão os principais artistas que construíram o gênero musical, como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zepelin, Guns N’ Roses, Bon Jovi, além de muitas outras bandas que deixaram sua marca na época.

A apresentação tem duração de 60 minutos e 27 músicas cantadas em seus principais trechos, além de projeção de imagens que irão prender a atenção das crianças e fazer todo mundo dançar muito. | Créditos fotos: Cristina Granato

“A expectativa da turnê em Brasília é muito grande, já que essa é a ‘capital do rock brasileiro’ e o berço das principais bandas nacionais, com certeza será a coroação do sucesso para a peça, que já vem lotando teatros em outras cidades por onde tem passado. Com muita música para toda a família, contando a história do rock and roll, principalmente para nossas crianças, a diversão está garantida!”, enfatiza Ana Ferguson, uma das roteiristas e diretora geral do espetáculo.

A apresentação tem duração de 60 minutos e 27 músicas cantadas em seus principais trechos, além de projeção de imagens que irão prender a atenção das crianças e fazer todo mundo dançar muito.

“O espetáculo foi idealizado para proporcionar uma tarde inesquecível para as famílias que já curtem o rock and roll como trilha musical de suas vidas!”, salienta Solange Bighetti, diretora de produção e roteirista.

“Acreditamos no poder da arte e da cultura como meios de transformação social. Por isso, apoiar este projeto é algo que nos orgulha muito, pois além de trazer referências fundamentais para futuras gerações, ainda reúne famílias em torno do amor pela música”, comenta Fábio Mourão, superintendente executivo Marketing e Planejamento Comercial, da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

Serviço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duração: 60 minutos

Gênero: Musical Infantil – Classificação etária: Livre

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – Endereço: SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília/DF

Informações: (61) 3108-7600 ou pelo e-mail: [email protected]

Temporada: 09 e 10/07/2022, às 16 horas e nos dias 16 e 17/07/2022, em duas sessões, às 16 e 18 horas.

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) – Vendas: Na bilheteria do Teatro ou na plataforma EVENTIM – www.eventim.com.br

Ficha Técnica:

Autoria e Roteiro: Ana Ferguson e Solange Bighetti Direção Geral: Ana Ferguson

Direção de Produção: Solange Bighetti Direção Musical: Leandro Barros Engenharia de Som: Esdras “Grego” Coreografia: Carlos Fontinelle

Assessoria de Imprensa Nacional: Eliana Brito e Tania Figueira – Track Marketing Musical Edição de Imagens: Eduardo Salles

Projeto de iluminação: Jorge Raibott (Chapinha) Operação de vídeo: Damião Rodrigo

Designer Gráfico: Ian Caldas Tavares Cenário: Valéria Caldas

Fonoaudiologia e preparação vocal: Luisa Catoira Fotografia: Cristina Granato e Rodrigo Sampaio Estúdios: Cafofo do LB e 2R Estúdios

Filmagem e edição de vídeos: Digipauta – Ricardo Azambuja Make & Hair: Janeluce de Carvalho

Sonoplastia: Be Áudio Sound Design Produção Local: Milca Luna

Assistente de produção e stand-in: Amara Hartmann

Elenco:

• Jardel Sodré – Kiko

• Mika Alves – Duda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cantores:

• Fernanda Abi-Ramia

• Victor Hugo

Banda:

• Diego Sena – Guitarra

• Gibran Oliveira – Bateria

• João Guilherme – Baixo

Realização e Produção: Zeus Produções e As Meninas Produções Artísticas

www.rockparacriancas.com.br – Instagram – @rockparacriancas