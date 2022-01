Rock In Rio 2022 terá um dia dedicado aos artistas do rap com Criolo e Racionais

A data contará com diversos artistas do estilo musical e convidados especiais

Quando se fala em Rock In Rio, qualquer pessoa já sabe que o que não pode faltar é muito rock. Também sempre há espaço para artistas do pop, como Demi Lovato, Beyoncé e Justin Bieber. Em 2022, os fãs do rap também terão uma programação super especial com os maiores nomes do estilo musical.

No dia 3 de setembro, o maior evento musical do mundo trará pela primeira vez uma line-up recheada de rappers no Palco Sunset. O destaque fica para os Racionais, que farão um show inédito e imperdível no festival.

Criolo escreveu o primeiro rap aos 11 anos e a primeira canção aos 25. Ele foi o criador da Rinha dos MCs, dedicada às batalhas de improvisação

Também terá uma apresentação super especial do Criolo com participação da cantora Mayra Andrade, que é um grande nome da música cabo-verdiana.

O Racionais é um grupo formado em 1989 por quatro jovens negros da periferia de São Paulo



Quem também estará presente no Palco Sunset é o rapper Xamã, que faz um enorme sucesso na internet com o hit ‘Malvadão 3’. Ele vai se apresentar ao lado de Brô MC’s em um show que será repleto de referências indígenas. Quem ficará responsável por abrir essa grande noite é o DJ Papatinho e o cantor L7NNON, que convidaram outros artistas, Mc Hariel e Mc Carol, para fazerem parte desse grande momento.

Xamã já trabalhou como “camelô” e entregador. Nas batalhas de rima ficou famoso através do “Flow de Vendedor de Amendoim”, se referindo ao trabalho que já teve



“O Rap é a voz das periferias. Ele representa as pessoas periféricas na cultura por meio do retrato fiel que faz da realidade de milhares de brasileiros. Por isso, não poderíamos deixar de celebrar e exaltar este estilo musical. Um line-up repleto de conteúdos inéditos e produções totalmente exclusivas e originais do Rock in Rio”, conta Zé Ricardo, Diretor Artístico do Palco Sunset.

O rap é marcado por uma trajetória de resistência, com um recorte das vivências dos artistas que, em grande parte, são criados em zonas periféricas



Quem optar por ir ao festival no dia 3 de setembro também vai poder conferir outras grandes atrações no Palco Mundo, como Post Malone, que será o headliner da noite, Marshmello, Jason Derulo e Alok. O Rock In Rio acontece no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.