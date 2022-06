Roberto Rodrigues estreia como colunista no Observatório dos Famosos em julho

Polêmico em suas declarações nas redes sociais, o jornalista vai abordar fatos relacionados a celebridades, sem “passar pano” para ninguém

Com uma trajetória de mais de 28 anos no mercado de entretenimento, Roberto Rodrigues será o novo colunista do Observatório dos Famosos, site parceiro do UOL, a partir da próxima sexta-feira (1). Um dos primeiros blogueiros do Brasil, era figura frequente em programas de televisão, como o “Falando Francamente”, apresentado por Sonia Abrão.

À frente da agência Talentmix, o empresário e jornalista já assessorou diversas personalidades, como Wanessa Camargo, Cauã Reymond, Gretchen, entre outros, e há mais de uma década cuida de Ronnie Von, um dos maiores apresentadores do Brasil, além de empresas e outros famosos.

Polêmico em suas declarações nas redes sociais, Roberto é um profissional que fala o que realmente pensa. Com muita estratégia e vivência de mercado, conseguiu importantes resultados em seus trabalhos em assessoria de imprensa e ações de relacionamento.

Sobre a sua nova coluna, que leva seu nome, Rodrigues diz que vai prezar sempre pela apuração dos fatos.

“O nome do portal é observatório dos famosos, então estarei atento aos comportamentos das celebridades e vamos discutir na coluna, sempre com embasamento e apuração. Terei advogados, psicólogos e psiquiatras que darão seus palpites comigo. Não sou um jornalista de fofocas, porque para fazer fofoca é preciso ter talento e não tenho esse mérito”, declara o jornalista.

E conclui: “E se o espaço é para famosos, não daremos espaços para subcelebridades e wannabe´s, aqueles que fazem de tudo para virar notícia, deixarei isso para colegas de outros veículos, cada um no seu quadrado. E quero deixar bem claro que não tenho a menor intenção de passar pano para esse ou aquele famoso, serei bem criterioso e a coluna terá toques de bom humor, porque eu adoro essa energia. Sarcasmo e bom humor? Por que não né? Viver com bom humor é fundamental”.