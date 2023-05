Roberto Medina e Pitty conhecem em primeira mão cenografia que está sendo construída para o Skyline no The Town

Fãs precisam correr, já que três dos cinco dias de festival já tiveram ingressos esgotados, público ainda pode adquirir ingressos para datas em que Post Malone e Maroon 5 são headliners do Skyline

Faltam 100 dias para a primeira edição do The Town, o maior festival de São Paulo, desenvolvido pelos mesmos criadores do Rock in Rio, com 360 mil m2 da Cidade da Música, grandes shows e uma série de experiências para os fãs. O The Town garante uma jornada completa no Autódromo de Interlagos, trazendo um evento totalmente planejado e otimizado para garantir o conforto do público e experiências únicas e memoráveis em uma cidade musical totalmente instagramável.

Zé Ricardo, Pitty e Roberto Medina



Entre os destaques da estreia do The Town, está o grandioso palco Skyline, que receberá apresentações de nomes gigantes do cenário musical nacional e internacional. Faltando pouco mais de três meses para a grande estreia, o palco começa a ser produzido. Nesta semana, Pitty, confirmada para se apresentar no Skyline do dia 9 de setembro, e Roberto Medina, fundador do Rock in Rio e The Town, visitaram o local em que o palco está ganhando forma e acompanharam os preparativos que estão a pleno vapor.

Roberto Medina nas instalações do The Town

Créditos: Marcelo Paixão | Divulgação The Town



Com uma grande dimensão – 40,5m de altura, 95m de largura e uma boca de cena de 24m – e uma cenografia totalmente inspirada nos arranha céus de São Paulo, o palco Skyline receberá grandes nomes da música nacional e internacional, o palco mais mainstream do festival. O Skyline é o maior palco já produzido pela Rock World, sendo maior, inclusive, que o Palco Mundo do Rock in Rio. Previsto para receber quatro shows por dia, o espaço tem grandes nomes da música confirmados como Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5 e Foo Fighters, que serão os headliners do palco.

Pitty durante passeio pela cenografia do The Town



“Vai ficar incrível. Estamos a 100 dias de entrar para a história e viver experiências inesquecíveis na Cidade da Música. Será uma linda festa, os fãs ficarão irradiados com o que estamos preparando para eles. Um evento não só para São Paulo, mas para o Brasil todo chamar de seu. O trabalho por trás é gigante, mas acreditamos em nosso sonho. Quando a primeira pessoa daquele enorme público pisar no gramado, cheia de empolgação, vou me lembrar de que todo o esforço e atenção aos detalhes valeram a pena e são lembrados desde 1985 até hoje. O nosso festival é feito totalmente para o público, é pensando nele que a nossa equipe se dedica inteiramente. Em 22 edições que fiz e até os dias de hoje, a abertura dos portões mexe comigo e essa sensação quero ter em todos os festivais que a Rock World realizar”, comenta Roberto Medina, fundador e presidente da Rock World, empresa responsável pela realização do The Town e Rock in Rio.



Mais de 235 horas de música na Cidade da Música

Com o The Town acontecendo em fins de semana e feriado, os fãs poderão chegar e sair com tranquilidade usando a linha de trem que vai até Interlagos, que funcionará 24 horas. No total, serão mais de 235 horas de música que proporcionarão o sentimento único de viver o nascimento de um grande festival pela primeira vez, como aconteceu com os fãs do Rock in Rio, em 1985.



Dos palcos – Skyline, The One, Factory, New Dance Order, São Paulo Square, Rota 85 – passando pelo Market Square, pelo The Town – O Musical e ainda os enormes brinquedos – Roda Gigante, Megadrop, Tirolesa e Montanha Russa – que darão o ar de encanto e parque de diversões, não faltarão opções para escolher o que fazer. Uma coisa é certa: um dia só será pouco para dar conta de tantos atrativos que vão compor a Cidade da Música.



O palco Skyline é inspirado nos grandes prédios da cidade paulista e é nele que artistas do mundo inteiro irão compor as quatro atrações do dia. O palco The One, será onde a música vai além da música. Com grandes artistas e uma cenografia de tirar o fôlego, inspirada nos museus de arte de São Paulo, os mais de 30 telões de LED que compõe o palco se transformarão em uma verdadeira experiência imersiva, prometendo um show à parte e entregando uma incrível experiência para o público.

Do Rio para São Paulo, o New Dance Order estará dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass e trap. Tão especial quanto os outros palcos, The Town também conta com a São Paulo Square, espaço inspirado na região em que a cidade foi fundada. Ali se reunirão alguns dos seus principais ícones históricos da arquitetura da cidade.

O festival também traz também os antigos galpões das fábricas para o palco Factory. O espaço terá o mood da cultura urbana com performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap. Também não poderia faltar um espaço gastronômico que traz toda a diversidade da culinária paulista — o Market Square e, para completar a experiência, o festival abrigará também a Área VIP, espaço climatizado com buffet assinado por renomado chef e bar exclusivo.



Como num túnel do tempo, um dos locais mais encantadores e concorridos para cliques, selfies e totalmente “instagramável” do irmão carioca do The Town, o Rock in Rio, desembarca diretamente na Cidade da Música – a Rota 85. O espaço é dedicado ao ano que o Rock in Rio ganhou vida, 1985, e colocou o Brasil na rota dos shows internacionais, e estará em total sinergia com o The Town, que realiza sua primeira edição este ano.



O novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo também terá o “The Town – O Musical”. A produção inédita e concebida exclusivamente pelo time criativo de The Town — um “Originals” — tomará conta de um enorme Domo de 50 metros de diâmetro na Cidade da Música. Com criação de Roberto Medina, direção musical de Zé Ricardo, o festival dá vida a um novo espetáculo, que tem roteiro e direção artística de Charles Möeller.

Brinquedos gigantes e radicais estarão presentes na Cidade da Música, trazendo toda uma atmosfera mágica de parque de diversões para o local. Durante todos os dias do The Town, os fãs vão se divertir com a Roda Gigante, aproveitando a vista panorâmica da Cidade da Música; com o Megadrop e a Montanha Russa, as atrações mais emocionantes e divertidas do espaço; e com a Tirolesa, que vai passar na frente do Skyline, proporcionando uma visão privilegiada do palco.



Para fazer parte da festa, os fãs precisam correr, porque três dos cinco dias de festival já tiveram seus ingressos esgotados. O público ainda pode adquirir ingressos para datas em que Post Malone e Maroon 5 são headliners do Skyline.