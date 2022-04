Roberto Castello Branco, o marketeiro brasileiro de grandes marcas internacionais que investiu em uma megaempresa de reputação on-line

O marketereiro que atua há 35 anos na criação e desenvolvimento de campanhas para as maiores e mais influentes empresas sediadas no Brasil

Roberto Castello Branco é um modesto gênio do marketing que atua há 35 anos na criação e desenvolvimento de campanhas para as maiores e mais influentes empresas sediadas no Brasil.

Modéstia à parte, gigantes como Coca-Cola, Bob’s, McDonald’s, LOreal, Shell, Souza Cruz e Johnson & Johnson representam uma fatia dos 85% dos fiéis clientes que Castello Branco conseguiu manter por muitos e muitos anos.



Segundo Roberto, a receita do sucesso é simples: “visão criativa com resultados e marketing de alta qualidade”. Essa mistura que certamente vem acompanhada de muito talento, ousadia e investimentos, conduziu o brasileiro a construir um forte e sólido nome na América Latina.

Mas, essa é uma história de algumas décadas de trabalho em que Roberto projetou, desenvolveu e gerenciou centenas de campanhas de marketing para as maiores empresas do Brasil. Movido por uma inquietação de fazer mais, desenvolveu diversos eventos, feiras e congressos corporativos.



Castello Branco se aperfeiçoou em Inbound Marketing, Marketing Digital, Search Engine Marketing, Marketing de Conteúdo, Marketing Buzz e Marketing de Influenciadores. Com o know-how, desenvolveu altas habilidades comerciais e grande expertise em marketing com profundo conhecimento do mercado latino-americano e fez as malas para Miami. De lá, comanda uma equipe de profissionais de diversos países, o que garante um resultado mais diversificado.



O gênio do marketing moderno experimentou a estratégia de divulgação mais antiga que existe: a boca a boca. E foi justamente entre um cliente e outro e pedidos cada vez mais voltados para a imagem que a Silicon Minds foi desenhada.

Segundo Castello Branco, esse milagre de uma nova reputação virtual é um trabalho que demanda estratégia e tempo. A depender da complexidade, o trabalho pode durar até 12 meses



A empresa de reputação on-line que foi construída por Castello Branco com um time de alta performance e tecnologia de ponta, e cumpre a missão de afastar links negativos, garantir a relevância de assuntos positivos e blindar digitalmente os assuntos negativos futuros.



A Silicon Minsds monitora os clientes diariamente, para garantir que situações como: Fake news, ataques de ódio, concorrentes, consumidores desleais, acusações infundadas, imagens e vídeos desabonadores, escândalos pessoais ou familiares e outras situações negativas possam afetar a imagem do cliente; seja uma celebridade, um político, um empresário, uma empresa ou outros.

Esse milagre de uma nova reputação virtual é um trabalho que demanda estratégia e tempo. A depender da complexidade, o trabalho pode durar até 12 meses. Mas, como Roberto já disse, 85% dos clientes que tem uma nova reputação, decide ficar.



Mr. Castello Branco já fala sobre novidades e ainda encontra tempo para se dedicar a um dos projetos mais importantes: o SOS EB Kids, que cuida de crianças com Epidermólise Bolhosa, uma doença rara que provoca a formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas. Um projeto, que ele faz questão de divulgar.