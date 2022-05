Roberto Carlos anuncia três shows no Espaço Unimed, em São Paulo, nos meses de julho e agosto

Vendas abrem na quinta, 12 de maio, para shows nos dias 31 de julho, 5 e 6 de agosto

Nesta quinta-feira, 12 de maio de 2022, iniciam as vendas de ingressos para três shows do cantor Roberto Carlos, que ocorrerão nos dias 31 de julho, 5 e 6 de agosto de 2022, no Espaço Unimed, novo nome do Espaço das Américas, em São Paulo. Os ingressos poderão ser comprados nas bilheterias do Espaço Unimed ou online pela Eventim, com preços a partir de R$ 380,00.

Roberto Carlos em show no Espaço Unimed, em 2019, novo nome do Espaço das Américas

A tradicional casa de espetáculos paulistana assume pela primeira vez novo nome, em uma ação de naming rights completamente alinhada aos valores da Central Nacional Unimed e ao seu propósito de cuidar não só da saúde física, mas também da saúde mental, promovendo cultura, lazer, diversidade e encontros entre as pessoas. Um investimento que tem como objetivo principal contribuir com experiências positivas para a cidade e o grande público, em sintonia com o olhar de crescimento e diversificação de parcerias estratégicas da marca Unimed.