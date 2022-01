Rita Reinert, a primeira Bella da Semana de 2022

Sobre o ensaio para o Bella da Semana, Rita confessa que amou a experiência

Rita Reinert é a primeira Bella da Semana de 2022! A modelo posou nua pela primeira vez especialmente para a maior revista masculina do Brasil. Dona de um corpo totalmente natural e olhar extremamente sedutor, ela levou os assinantes à loucura durante a transmissão da Live. Confira as fotos no site www.belladasemana.com.br

Nascida em Gaspar (SC), Rita Reinert tem 24 anos e trabalha na área de seguros. A modelo é praticante de boxe e musculação e se descreve como uma pessoa simpática, sincera e sexy.

Direta em suas respostas, a catarinense conta que já vivenciou muitas experiências, entre elas transar em uma cachoeira, fazer ménage e ficar com outra mulher. “Já fiquei e ficaria de novo”.

A Bella da Semana revela ainda que para conquistá-la é preciso ser verdadeiro. “Sem joguinhos”. Para o futuro, a modelo comenta que pretende focar na área de fotografia e continuar atuando como modelo.

Quando o assunto é sexo ela também não se esconde. Segundo a modelo, entre quatro paredes vale o que ambos acordarem e que na sua playlist não pode faltar funk. Sobre fantasias eróticas … “Já realizei, transar com um casal”. Ela também contou um segredo sobre um famoso que já ficou. “O nome não posso divulgar, mas está bem em alta agora no Youtube”. Quem será?

Sobre o ensaio para o Bella da Semana, Rita confessa que amou a experiência. “O ensaio fluiu de uma forma muito gostosa. Me senti super à vontade. No começo fiquei um pouco tímida, mas logo fui me soltando. Os profissionais que estavam no dia me deixaram muito à vontade o que fez toda a diferença para um ótimo resultado.