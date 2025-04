Rita Lima fala dos Novos Projetos e da sua Experiência como Apresentadora do Programa “Desafio Aceito” na TV Barueri

A apresentadora e empresária, Rita Lima, discorreu amplamente sobre as novidades acerca da nova temporada do programa “Desafio Aceito”. Ela destacou que a temporada trará histórias ainda mais inspiradoras, focando em indivíduos que superaram desafios significativos. Os espectadores podem esperar entrevistas profundas e relatos emocionantes que visam motivar e empoderar.

O programa é transmitido pelo canal 3 da NET e também está disponível no YouTube, permitindo que os espectadores assistam a qualquer momento. Para mais novidades e conteúdos exclusivos, é possível seguir o perfil oficial no Instagram: @programadesafioaceito.

Empresária investe em iniciativas de empoderamento, tecnologia e espiritualidade ao lado de nomes influentes

Entre as novidades, Rita mencionou seu papel no grupo “Chá das Realezas”, um evento especial que ocorre às quartas-feiras. No dia 9 de abril, às 14 horas, no Edifício Braskan em Alphaville, ela palestrará junto com Leane Brito, Thasllyne Monteiro e a cantora Lorena Aziz. O encontro promete ser uma experiência única de comunhão e espiritualidade entre mulheres. Para mais informações, recomenda-se acompanhar a rede social @chadasrealezas.

Sobre seus projetos, Rita está colaborando com a administradora Evoy Consórcio, juntamente com Marcelo Lucindo, focando na evolução tecnológica e na capacitação de pessoas para promover o crescimento da empresa. Essas iniciativas alinham-se à sua missão de inspirar e empoderar indivíduos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal.

Programa ganha força na TV e no YouTube com relatos profundos e nova abordagem humanizada

Rita também refletiu sobre a primeira temporada do “Desafio Aceito”, que trouxe conquistas significativas, como a ampliação da audiência e a conexão com o público. A continuidade do programa na TV Barueri representa uma chance valiosa de expandir seu impacto positivo na comunidade.

Por fim, Rita expressou sua gratidão aos espectadores pelo apoio contínuo. Na nova temporada, eles podem esperar conteúdos ainda mais inspiradores e exemplos de superação que refletem a força do espírito humano, reafirmando que, apesar dos obstáculos, é possível alcançar sonhos e objetivos.

Sobre

Rita Lima é uma mulher notável, equilibrando suas responsabilidades como esposa e mãe com uma carreira multifacetada. Com mais de 15 anos de experiência como especialista em consórcios, ela se destaca em sua área. Além disso, é apresentadora do programa “Desafio Aceito” na TV Barueri, onde compartilha histórias inspiradoras de superação e conquistas. Como psicanalista, Rita também contribui para o bem-estar emocional de seus clientes. Seu papel como embaixatriz do “Chá das Realezas” a permite promover iniciativas que celebram e empoderam indivíduos, reforçando sua dedicação à transformação social e ao empoderamento pessoal. Rita é um exemplo de liderança e inspiração em diversas frentes.