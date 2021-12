Premiada como ‘Amiga do Mercado’, conheça a executiva Rita Dall”Acqua

Executiva de contas da Kallas Mídia OOH, a gerente comercial coleciona simpatia, autenticidade e faro para negócios

Rita Dall”Acqua é realmente uma das grandes referências em negócios em São Paulo e todo Brasil. A gerente comercial do Kallas Mídia OOH recebeu o Prêmio Amigos do Mercado, em parceria com o Grupo Record. A trajetória de sucesso embala mais de 40 anos de trabalho, atendimento ao cliente e muitas mídias.

A jornalista de formação se apaixonou pelo comercial ao trabalhar ao lado de Luiz Roberto Kallas, fundador da empresa, ainda trabalhava no grupo Brasif que explorava a Duty Free Shop no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

“Foi trabalhando com esse homem visionário que minha carreira começou. Aquela vontade de transformar os negócios era motivador e contagiante, o que me fez me dedicar ainda mais para os serviços de atendimento, o que hoje é a grande paixão da minha carreira”, comentou Rita.

Engajados em promover publicidade dentro dos aeroportos, a Kallas se tornou uma grande referência no nordeste e sudeste do Brasil. A expansão e a grande genialidade em fazer comunicação e publicidade fez com que a empresa fosse responsável por mídia aeroportuária, que passou a divulgar a marca de seus clientes nos terminais.

O Prêmio Amigos do Mercado, realizado desde 2017, reconhecendo o trabalho dos profissionais em 16 categorias da indústria da comunicação. Dentre eles, anunciante, atendimento, criação, executivo de vendas, mídia, planejamento, operações, inteligência de mercado, marketing digital e projetos especiais.

Ganhadora do ‘Amiga do Mercado’, Rita contou que ficou sabendo da indicação por um grupo do WhatsApp da empresa. “Eram 7h da manhã e o CEO, estava parabenizando a equipe e no meio das apresentações ele disse que meu nome teria sido indicado para a premiação. Eu não consegui parar de chorar. É muito mais que emoção, é saber que o meu trabalho, de toda uma vida, é reconhecido e faz a diferença”, contou emocionada.

O CEO Rodrigo Kallas também não poupou elogios para a executiva. “O que podemos acrescentar é que, a Rita é a melhor executiva de vendas da Kallas, por 6 anos consecutivos. Trabalhadora, cativante, amorosa e dona de um coração gigante, e não poupa esforços para agradar e ajudar todos que precisam e a cercam”, validou.

Parte do legado de Dall”Acqua é a família. Baiana de nascimento e paulista de coração, Rita é mãe e apaixonada pela vida. “Costumo dizer que sei 90% daquilo que faço, pois sempre há espaço para aprender e melhorar e não há nada que gosto de fazer do que viver”, contou.