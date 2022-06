 Risoteria Villa Lobos chega com charme e alta gastronomia em Campos do Jordão

Num ambiente que une requinte e conforto nas proximidades do Capivari, o restaurante de alta gastronomia representa bem uma das cidades mais charmosas do país

Uma excelente notícia para os apaixonados por risotos: a conceituada Risoteria Villa Lobos acaba de inaugurar um espaço incrível em Campos do Jordão/SP, na Serra da Mantiqueira. Num ambiente que une requinte e conforto nas proximidades do Capivari, o restaurante de alta gastronomia representa bem uma das cidades mais charmosas do país. Deu água na boca?

Com a proximidade do inverno, que chega no próximo dia 21, imagina então aproveitar o clima para desfrutar de uma das deliciosas receitas do chef Tercio Raddatz, que comanda com sucesso há mais de uma década na matriz da risoteria em São José dos Campos/SP, junto com o empresário Danilo Magri.

Chef Tercio Raddatz (Foto/Divulgação: Nando Jr.)

“O segredo do nosso sucesso é unir a qualidade dos ingredientes, o modo de preparo e finalização única que damos aos pratos ao amor pelo que fazemos. Nosso objetivo é proporcionar momentos de alegria e lazer através de deliciosas experiências gastronômicas”, ressalta o chef — que carrega na bagagem vivências mundo a fora, como os dez anos de aprendizado na Austrália e Nova Zelândia.

Diretoria do Villa Lobos: os sócios Adilson Magri, Ricardo Gonçalves, Tercio Raddatz e Danilo Magri (Foto/Divulgação: Nando Jr.)

Para o empresário Danilo Magri, a Serra da Mantiqueira já entrou para o roteiro gastronômico do país e Campos do Jordão merece uma risoteria de alta gastronomia— a inauguração oficial aconteceu dia 6 de junho. “O diferencial da Risoteria é que, além da nossa carta de vinhos que inclui os melhores rótulos, o risoto deixa de fazer o papel de coadjuvante para ser a estrela principal do cardápio”, enfatiza.

ALTA GASTRONOMIA — No Villa Lobos Campos, os pratos são elaborados com ingredientes de primeiríssima qualidade e, claro, a nova risoteria ganhou produtos fresquinhos da Mantiqueira.

A palavra risotto significa “pequeno arroz” em italiano, de onde vem a origem do prato, e o Villa Lobos trabalha com os melhores grãos: o conceituado Carnaroli, próprio para o típico “al dente” como pede uma boa receita de risoto- seja negro, branco e integral–, transformando esse “arrozinho” em grandes receitas.

Risoto de brie, damasco e nozes: arroz carnaroli servido com juliene de damasco, nozes e queijo brie (Foto: Lucas Marco)

Por sinal, difícil mesmo é escolher uma dentre tantas receitas deliciosas de risotos no cardápio: com filé mignon na cachaça envelhecida; carbonara; ragu de cordeiro com hortelã; frutos do mar; e ainda opções vegetarianas como o de cogumelos portini com sálvia e queijo brie. Além disso, o cardápio oferece outros pratos, como medalhão de filé mignom, e sobremesas como petit gateau de chocolate belga.

DIA DOS NAMORADOS — Lareira, vinho, friozinho de Campos do Jordão e, claro, risoto! Essa é a programação especial da Risoteria Villa Lobos para o Dia dos Namorados.

Risoto Di Capri: arroz carnaroli com tomate seco da casa, rúcula e tomate sweet grape, servido com mozzarella de búfala e pesto de manjericão (Foto: Lucas Marco)

No próximo final de semana (11 e 12), a risoteria irá funcionar com atendimento exclusivo para uma inesquecível “Experiência Gastronômica” que inclui: entrada, prato principal, sobremesa, garrafa de vinho, água e café. O restaurante possui estacionamento próprio.

Mais informações e reservas pelo telefone: 12 3922 0505.

SERVIÇOS — A Risoteria Villa Lobos está localizada à Avenida Senador Roberto Simonsem, número 249, no Capivari em Campos do Jordão/SP — com estacionamento. Funciona de quarta a segunda-feira, do meio-dia às 23h. Informações e reservas pelo telefone (12) 39220505 e redes sociais, pelo instagram @risoteriavlobos.