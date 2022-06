Rio Shore exibe 2º episódio inédito nesta terça (14) e elege Rico Melquiades como novo Boss

O programa, exibido na plataforma Paramount+ e na MTV Brasil, toda terça e quinta, reúne dez participantes que agitam na casa e em festas no Rio de Janeiro

Os fãs do reality mais polêmico e bombástico de todos já podem conferir o segundo episódio da nova temporada, a partir desta terça-feira (14). Uma produção original do Paramount+, Rio Shore reúne dez jovens de diversas partes do Rio de Janeiro, para curtirem juntos em uma casa na cidade maravilhosa, repleta de festas, romance e momentos inesquecíveis.

Guilherme chega na casa e, junto de Cristal, balança os ânimos da casa

Com transmissão na plataforma Paramount+ e na MTV Brasil, toda terça e quinta, às 21h, o programa recebe os já conhecidos Matheus Novinho, Jéssica Barros, Natallia Formaggeri, Patrick Sales, Ricardo Salusse e Vitória Araújo, além de quatro novos participantes, que entram para colocar mais fogo nesta edição: Aoxi, Cayo Rodrigues, Maryane Valim e William Guimaraes. Como Boss, o programa recebe o humorista Rico Melquiades, que dará as ordens aos integrantes durante o primeiro dia de trabalho no Quiosque do Pepê.

A galera se joga na festança

O episódio ainda reserva momentos de confusão envolvendo Jéssica e Natallia, que não conseguem esconder o incômodo com a presença de Cristal e Gui na primeira noitada. Jpa Rick tem o primeiro match do verão, enquanto Gui e Cristal começam a alimentar um grande segredo. Nat está cada vez mais envolvida com Cayo, assim como Novinho com Aoxi. Patrick está em um clima entre amor e ódio com os membros da família.

O novo Boss reage à momento de nudez de Patrick

Para agitar ainda mais o reality, Dumaresq e Ingrid Ohara recebem semanalmente participantes do Rio Shore e também convidados especiais no programa de podcast Pod Shore, que vai ao ar às terças e quintas-feiras, ao meio-dia, ao vivo no Facebook, Youtube, Twitter, Instagram e Tiktok e no canal MTV Shore (canal 162) do serviço gratuito de streaming Pluto TV; e também na MTV às quartas e sextas-feiras, às 21h.

E para os curiosos de plantão, o programa exibe cenas extras estendidas das dinâmicas, convivência e dia a dia da casa em suas nas redes sociais, às segundas, quartas e sextas-feiras, e de segunda à quinta-feira, às 15h10, na MTV.

A noite tem festa e Mary mostra um lado seu que surpreende todos

Já o Rio Shore Para Maiores traz cenas extras dos conteúdos mais picantes do reality, nas redes sociais às segundas, quartas e sextas-feiras, e de segunda a quinta-feira, às 15h15, na MTV.

Produção original do Paramount+, a franquia Shore é um dos formatos originais de maior sucesso da MTV em todo o mundo. Jersey Shore iniciou a revolução a partir dos Estados Unidos, em 2009, e ganhou versões ao redor do mundo, incluindo: Acapulco Shore (México), Warsaw Shore (Polônia), Gandia Shore (Espanha), Geordie Shore (Reino Unido), Super Shore (Internacional) e Floribama Shore (EUA).