Rinoplastia Ultrassônica – Dr. Edson Freitas explica sobre técnica inovadora

Nos últimos anos de pandemia, o número de pessoas que estão procurando por cirurgias plásticas aumentou. De acordo com Dr. Edson Freitas, otorrino e cirurgião, isso é resultado de uma maior preocupação das pessoas pela própria autoestima e bem-estar, além da digitalização acelerada que fez com que as pessoas se olhassem mais.

Uma das cirurgias mais procuradas é a rinoplastia para modelar o nariz, mas ainda há muitos receios, principalmente sobre a questão do pós-operatório, mas o médico explica que já houve um grande avanço na medicina quanto a isso. Atualmente, ele usa uma técnica francesa inovadora que é a “Rinoplastia Ultrassônica”.

“As técnicas evoluíram muito nos últimos 10 anos. O paciente não fica tão roxo, tão incapacitado e já consegue retornar rapidamente as atividades. Hoje, com sete dias as pessoas já podem voltar a rotina. Antigamente se quebrava o nariz com martelo, hoje eu uso um aparelho que vai moldando o nariz com muito mais precisão e sem precisar quebrar”, explicou Freitas. De acordo com o cirurgião, com essa técnica, nos primeiros setes dias do pós-operatório, a pessoa deve ficar mais em casa, sem fazer esforços físicos. Depois de uma semana, o curativo é retirado e a pessoa pode retornar a rotina. As atividades físicas podem ser feitas a partir de 30 dias da cirurgia e a exposição ao sol após 45 dias.

A rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais complexas, pois além da técnica, envolve todo um lado artístico, e de bom senso do cirurgião, que mexe diretamente com a harmonização do rosto do paciente.